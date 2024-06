Nie tylko polskie kluby zagrają w europejskich pucharach na naszym terenie. Drugi zespół minionego sezonu ligi izraelskiej Maccabi Hajfa poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, że mecze eliminacji do Ligi Konferencji Europy będzie rozgrywał… na stadionie ŁKS-u Łódź. Decyzja administratora obiektu wywołała niemałe kontrowersje wśród kibiców. ŁKS także odniósł się do sprawy, mówiąc, że… nie ma z tym nic wspólnego.

Maccabi Hajfa chce grać na stadionie ŁKS-u

Maccabi Hajfa to zespół, który zajął drugie miejsce na koniec sezonu ligi izraelskiej. Przegrał rywalizację różnicą 11 punktów z pierwszym Maccabi Tel Awiw. Wicemistrzostwo zagwarantowało drużynie prawo do gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Z uwagi na konflikt zbrojny między Izraelem a Palestyną UEFA zakazała rozgrywania domowych spotkań w europejskich pucharach na terenie miasta Hajfa. Środowisko piłkarskie domaga się wobec Izraela podobnego zawieszenia, jakie otrzymała Rosja po ataku na Ukrainę. Na razie jednak brak jakichkolwiek decyzji w tej sprawie.

Klub nie może grać jedynie we własnym kraju przez wojnę, zatem rozpoczął poszukiwania obiektu, na którym będzie mógł zagrać mecze kwalifikacji do Ligi Konferencji. Spotkania tej fazy rozgrywek zaplanowano na 25 lipca oraz 1 sierpnia. Oficjalny profil Maccabi Hajfa poinformował, że dogadał się w tej kwestii i wspomniane wcześniej spotkania zagra na Stadionie Miejskim w Łodzi imienia Władysława Króla, czyli na obiekcie ŁKS-u Łódź.

Maccabi grało w Lidze Mistrzów

Maccabi Haifa to najlepszy klub izraelski ostatnich lat – mistrz kraju z sezonów 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23, dzięki czemu mógł mierzyć się w europejskich pucharach, zaczynając od eliminacji Champions League. No i Maccabi w rozgrywkach 2022/23 dostało się do bram raju, gdzie w nagrodę mogło zagrać z wielkimi klubami – Benficą, PSG oraz Juventusem. Szczególnie bolesna była lekcja piłki, którą dostali na Parc des Princes, gdzie ulegli aż 2:7. Benfica, która przyjechała do Hajfy trafiła tam aż sześć razy do siatki. Izraelczycy zdobyli jednak trzy punkty po dwóch golach Omera Atziliego, które dały zwycięstwo z Juventusem. Nie udało się nikogo wyprzedzić w grupie, ale sam fakt dostania się do Ligi Mistrzów jest wart odnotowania.

W sezonie 2023/24 było blisko, a jednak… daleko do fazy grupowej Champions League. Maccabi Hajfa przeszło przez trzy fazy, lecz zatrzymało się na tej ostatniej i Young Boys Berno, ulegając 0:3 w rewanżu. Dzięki temu udało się spaść od razu do fazy grupowej Ligi Europy, zająć tam trzecią lokatę i wziąć jeszcze udział w Lidze Konferencji. To jest ta przewaga mistrzów kraju, którzy zaczynają od eliminacji do Ligi Mistrzów. Tym razem jednak hitów z udziałem Maccabi Hajfa nie będzie, bo klub ten jako wicemistrz zaczyna grę w Lidze Konferencji.

Afera

Informacja o meczach w Łodzi spotkała się z oburzeniem ze strony polskich kibiców. Domagają się oni również zmiany decyzji. Do wspomnianej wcześniej informacji ustosunkował się sam ŁKS Łódź, który całkowicie odcina się od doniesień i wskazuje, że jest to decyzja podjęta całkowicie przez administratora obiektu, czyli do Pana Macieja Łaskiego, prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Maccabi zagra tutaj od II rundy eliminacyjnej, a rywala pozna podczas losowania 19 czerwca.

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy stadion ŁKS-u Łódź zostaje wypożyczony na arenie międzynarodowej. W 2022 roku Dynamo Kijów rozgrywało swoje mecze na tym obiekcie podczas eliminacji do Ligi Mistrzów. Ukraiński klub został zmuszony do takich działań po ataku Rosji. Wówczas piłkarskie federacje, w tym UEFA były bezwzględne dla Rosji, która rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Nawet tamtejsza reprezentacja została wykluczona z wszelakich rozgrywek międzynarodowych i tak jest do dzisiaj. Nie mogła nawet walczyć o awans na EURO 2024.

