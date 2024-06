Przyszłość Michała Probierza wyjaśniona. PZPN podjął decyzję

Michał Probierz swoją obecną przygodę z reprezentacją Polski może zaliczyć do udanych. Po przejęciu drużyny po Fernando Santosie styl gry „Biało-Czerwonych” uległ znaczącej poprawie o czym świadczy dobry występ w pierwszym meczu na mistrzostwach Europy przeciwko Holandii. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, PZPN jest zadowolony z dotychczasowej pracy selekcjonera i pozostawi go na swoim stanowisku bez względu na końcowy wynik podczas turnieju.

Probierz odmienił oblicze reprezentacji

Michał Probierz objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w bardzo trudnym momencie. Nasza reprezentacja prowadzona wówczas przez Fernando Santosa nie grała w najatrakcyjniejszy sposób i mieliśmy kiepską sytuację w grupie podczas kwalifikacji do EURO 2024. Po bezbarwnej porażce 0:2 z Albanią Polski Związek Piłki Nożnej postanowił podziękować Portugalczykowi za współpracę. Jego miejsce zajął wspomniany wcześniej Probierz. To spotkało się z krytyką, bowiem większość społeczeństwa wolała w tej sytuacji postawienie na wolnego wówczas Marka Papszuna. Cezary Kulesza zachował się jednak po „koleżeńsku” i wytypował na stanowisko starego znajomego.

Probierz nie miał zatem łatwego wejścia. W pierwszym meczu pod jego kierownictwem nasza kadra pokonała Wyspy Owcze 2:0. Był to wynik bardzo skromny zważywszy na czerwoną kartkę przeciwników tuż na początku drugiej połowy. Następnie polska drużyna nie przegrała w kolejnych pięciu meczach (w tym jeden towarzyski), ale straciła szansę na bezpośredni awans po remisie z Mołdawią. Udało się awansować tylko dzięki ścieżce z Ligi Narodów. Pierwszym rywalem była Estonia, którą Polacy gładko i efektownie pokonali 5:1, a następnie zmierzyliśmy się z Walią. „Biało-Czerwoni” po rzutach karnych zapewnili sobie bilet na mistrzostwa Europy w Niemczech. Wtedy kibice delikatnie się w tej reprezentacji zauroczyli.

‼️ 🇵🇱 Michał Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski: ✅️ WYGRANE: 6

🤝 REMISY: 2

❌️ PORAŻKI: 1

Od czasu przejęcia drużyny przez Michała Probierza, w grze naszej kadry było widać progres. Zawodnicy zaczęli grać bardziej ofensywnie i przyjemniej dla oka. Są przede wszystkim odważniejsi. Kacper Urbański wchodzi do kadry bez respektu i jest pewny swoich umiejętności. Probierz rzucił wszystkim hasło „wiara”. Mimo wszystko forma naszych graczy pozostawała wciąż niewiadomą. Tuż przed EURO 2024 Polska zagrała dwa sparingi. W pierwszym pokonała Ukrainę 3:1, a w drugim Turcję 2:1. Do tego momentu Probierz nie przegrał żadnego z pierwszych ośmiu występów w roli selekcjonera i jest to najlepszy wynik w historii naszego kraju. Oto wszystkie wyniki za jego kadencji:

2:0 z Wyspami Owczymi

1:1 z Mołdawią

1:1 z Czechami

2:0 z Łotwą

5:1 z Estonią

0:0 z Walią (5:4 karne)

3:1 z Ukrainą

2:1 z Turcją

1:2 z Holandią

Probierz pozostanie na swoim stanowisku

Polacy na mistrzostwach Europy trafili do bardzo wymagającej grupy z Holandią, Austrią i Francją. W pierwszym meczu co prawda przegrali z „Oranje” 1:2, jednak nasza kadra pokazała się z bardzo dobrej strony i jest chwalona za swój występ. Oddała aż siedem strzałów celnych i zagrała odważnie. Postęp w grze cieszy Polski Związek Piłki Nożnej. Według informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” związek jest na tyle pod wrażeniem pracy trenera, że zamierza pozostawić go na swoim stanowisku niezależnie od końcowego wyniku podczas EURO 2024. Zauważalna jest ogólna poprawa atmosfery w zespole.

Według naszych informacji Michał Probierz, niezależnie od wyniku na EURO 2024, pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski – przekazał Włodarczyk.

