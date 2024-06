Bardzo krótko trwała ponowna przygoda Sergio Ramosa z Sevillą. Klub oficjalnie poinformował, że 38-latek zdecydował się nie przedłużać swojej umowy i tym samym opuści drużynie po zaledwie roku. Na razie nie wiadomo gdzie będzie kontynuował karierę.

Legenda Realu i reprezentacji Hiszpanii

Latem poprzedniego roku wychowanek wrócił do Sevilli po 18 latach rozłąki. W międzyczasie reprezentował barwy Realu Madryt, a następnie Paris Saint-Germain. Sergio Ramos oczywiście głównie kojarzony jest z gry dla „Królewskich”, gdzie doczekał się statusu legendy. Na Santiago Bernabeu spędził 16 owocnych lat. Wystąpił w 671 meczach, w których strzelił 101 goli i zanotował 40 asyst, co jak na defensora jest bardzo dobrą statystyką. Pod koniec zaczął nawet w Madrycie wykonywać jedenastki.

Początkowo rozgrywał mecze na prawej stronie obrony, jednak z czasem został przesunięty na środek defensywy i do dzisiaj pełni rolę stopera. To tam stał się zawodnikiem światowej sławy. Razem z „Królewskimi” sięgnął pięć mistrzostw Hiszpanii, dwa krajowe puchary oraz co najważniejsze – cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów. W reprezentacji stworzył też duet z Gerardem Pique. Może i panowie za sobą nie przepadali, ale zdołali sięgnąć po mistrzostwo Europy 2012. Na wcześniejszych wielkich turniejach – MŚ 2006, EURO 2008 oraz MŚ 2010 Ramos grał na pozycji prawego obrońcy.

W 2021 roku zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain. Długo się rozkręcał, bo pierwszy sezon miał nieudany przez kontuzje. Dla paryżan zagrał w 58 spotkaniach. Podczas dwóch lata spędzonych na Parc des Princes dwa razy wygrał Puchar Francji. W reprezentacji za to zadebiutował w 2005 roku w wieku 18 lat. Przez ten czas reprezentował swój kraj w 180 spotkaniach, co stawia go na pozycji lidera pod względem występów w kadrze. Cztery razy brał udział w mistrzostwach świata. W 2010 roku triumfował na mundialu w RPA. Trzy razy brał również udział w mistrzostwach Europy, gdzie zwyciężył w 2008 i 2012 roku. Był ważną postacią ekipy dominatorów Luisa Aragonesa i Vicente del Bosque

Sergio Ramos nigdy nie ukrywał, że pod koniec kariery zamierza w wrócić do klubu, w którym się wychował, czyli do Sevilli. Poprzedniego lata po 18 latach ponownie został zawodnikiem „Dumy Nervión”, co jednak spotkało się początkowo z buntem ultrasów, którzy pamiętali Ramosowi różne gesty i zachowania, gdy reprezentował Real. Sergio się jednak odwdzięczył i pomógł w utrzymaniu w La Liga. Sevilla zanotowała kiepski sezon. Ramos zagrał w 37 meczach i mimo zaawansowanego wieku piłkarskiego, był podstawowym zawodnikiem W sześciu meczach wybiegał na boisko w roli kapitana. Tylko Lucas Ocampos rozegrał większą liczbę minut. 38-latek był jednym z trzech graczy, którzy przekroczyli 3000 minut na boisku. Dla Sevilli strzelił w sezonie 2023/24:

trzy gole w La Liga (w tym dwa bardzo ważne, bez których nie byłoby sześciu punktów)

dwa gole w Pucharze Króla

dwa gole w Lidze Mistrzów

Ramos żegna się z Sevillą

Ponowna przygoda z Sevillą nie potrwa jednak długo. Klub oficjalnie poinformował, że wraz z końcem czerwca Ramos opuści drużynę. Co bardzo istotne w tej sprawie – była to decyzja samego zawodnika. W oficjalnym komunikacie klub podziękował doświadczonemu stoperowi i życzył mu powodzenia w dalszej karierze: Sevilla FC chce podziękować Sergio Ramosowi za zaangażowanie, przywództwo i maksymalne poświęcenie, jakie Sergio Ramos pokazał w tej kampanii, życząc mu powodzenia w kolejnym zawodowym wyzwaniu – czytamy w komunikacie.

Zaplanowano również specjalną pożegnalną konferencję, która odbędzie się 18 czerwca o godzinie 11:00 Ramon Sanchez-Pizjuan w towarzystwie prezydenta Jose Marii del Nido Carrasco. Jak na razie nie wiadomo, gdzie Sergio Ramos będzie występował w przyszłym sezonie. Od jakiegoś czasu media spekulują, że brat piłkarza, który jednocześnie pełni role jego agenta, rozmawia z klubami MLS. Może Sergio zostanie kolegą klubowym Leo Messiego? Serwis „The Athletic” informował, że bliżej jest jednak San Diego FC. Zespół ten zagra w MLS od 2025 roku i już wiadomo, że jednym z graczy będzie Hirving Lozano.

Fot. PressFocus

