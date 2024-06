Piłkarze z polskiej Ekstraklasy, którzy strzelali gole na EURO

Erik Janża został pierwszym od 24 lat słoweńskim piłkarzem, który strzelił gola na EURO. Trafienie kapitana Górnika Zabrze dało Słowenii cenny punkt w starciu z Danią. Janża został trzecim zawodnikiem z polskiej Ekstraklasy, który strzelił gola na mistrzostwach Europy. Kto jeszcze oprócz niego trafiał do siatki?

Po raz drugi w historii i zarazem po raz pierwszy od 2000 roku Słowenia gra na mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu grupowym z Danią bramkę na wagę cennego punktu zdobył kapitan Górnika Zabrze – Erik Janża. Była to nie byle jaka, całkiem efektowna bramka zdobyta po strzale zza szesnastki lewą nogą. Lewy obrońca został pierwszym Słoweńcem, który strzelił gola na EURO od czasu… Zlatko Zahovicia. Ojciec piłkarza Pogoni Szczecin Luki Zahovicia zdobył wyrównującą bramkę w ostatecznie przegranym 1:2 meczu drugiej kolejki fazy grupowej z Hiszpanią.

Janża został także trzecim piłkarzem występującym w polskiej Ekstraklasie, który strzelił gola na mistrzostwach Europy. Kapitan Górnika zrobił sobie kapitalny prezent, bowiem za cztery dni będzie obchodził 31. urodziny. Dzień wcześniej, 20 czerwca, Słowenia o godzinie 15:00 zmierzy się w Monachium z Serbią i można być pewnym, że Janża znów wybiegnie na murawę w pierwszym składzie. Jego historia jest o tyle inspirująca, że przeszedł drogę od zmagania się z nadwagą w dzieciństwie do stania się bohaterem narodowym. Dzień przed tym trafieniem przedłużył kontrakt z polskim klubem do 2026 roku. Górnik popisał się zatem świetnym „timingiem”. Janża był bowiem jednym z najlepszych graczy na boisku w meczu Słowenia – Dania.

Ostatnim piłkarzem na co dzień biegającym po polskich boiskach z golem na EURO był Ondrej Duda. Pomocnik Legii Warszawa w 2016 roku pojechał na debiutanckie dla reprezentacji Słowacji mistrzostwa Europy. W pierwszej kolejce fazy grupowej Słowacja mierzyła się z Walią i po godzinie przegrywała 0:1. Wtedy to na placu gry zameldował się Duda i zaliczył prawdziwe ”wejście smoka”, bo już kilkadziesiąt sekund później doprowadził do wyrównania.

Słowacja przegrała ostatecznie z Walią 1:2, ale potem takim samym rezultatem pokonała Rosję i na koniec zremisowała 0:0 z Anglią. ”Sokoły” zakończyły fazę grupową na trzecim miejscu, ale cztery punkty dały jej pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc i pewny awans do 1/8 finału. Tam Słowacy zostali rozbici przez Niemców 0:3, a Duda nie podniósł się z ławki. Wcześniej zagrał we wszystkich trzech meczach grupowych, a z Rosją i Anglią wychodził w pierwszym składzie i grał po 67 minut.

