EURO 2024: Belgia sensacyjnie przegrywa ze Słowacją!

Największym szokiem w meczu Belgia – Słowacja nie był sam triumf Słowacji, ale styl w jakim go wywalczyła. Bo w końcu bardzo rzadko zdarza się strzelić mniej goli niż rywal i wygrać mecz. Belgia strzeliła dwa gole, jednak oba musiał cofać VAR. I co najlepsze oba z nich strzelił ten sam piłkarz, który zawiódł w pierwszej połowie. Co by nie mówić o postawie jednych i drugich piłkarzy, musimy sobie powiedzieć jasno – to był niewiarygodnie ekscytujący i emocjonujący mecz!

Belgia skompromitowała się w 1. połowie

Obiektywnie patrząc, Belgowie bardzo dobrze weszli w ten mecz. Od początku naciskali swoich słowackich rywali wysokim pressingiem, co poskutkowało paroma szybkimi akcjami. Najbliżej szczęścia był Lukaku w trzeciej minucie spotkania, ale po świetnym rajdzie Jeremy’ego Doku, trafił zaledwie w bramkarza mając „stuprocentową” sytuację na swojej nodze.

Romelu Lukaku has now missed six (6!!!) Big Chances in his last 99 minutes of major international tournament football. 😳#EURO2024 pic.twitter.com/Y6VgLjd8aC — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) June 17, 2024

Lukaku, swoją drugą niemalże „stuprocentową” okazję, miał minutę później. Belgijski napastnik wyszedł na sytuację „sam na sam” z Martinem Dubravką, jednak nie dobiegł w porę do piłki i zaledwie wypuścił ją Trossardowi, który również tej sytuacji nie wykorzystał.

Stare piłkarskie porzekadło mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, co widzieliśmy ledwie kilka chwil później. Słowacja po fatalnym wznowieniu piłki z autu swoich rywali, przejęli piłkę i momentalnie przedostali się do Belgijskiego pola karnego. Ivan Schranz efektownie wycofał piłkę podeszwą do Juraja Kucki, który oddał strzał z okolic 10. metra. Koen Casteels co prawda wybronił strzał, ale wobec dobitki Schranza był już bezradny i Belgia musiała wyciągać piłkę z siatki. Po siedmiu minutach Słowacja prowadziłą 1:0.

Goal Belgium 0-1 Slovakia AND BELGIUM TRAIL OUT OF NOWHERE pic.twitter.com/xjDheTKWFg — Pubity Sport (@pubitysport) June 17, 2024

„Czerwone Diabły” nie zwiesiły broni po straconym golu i (mimo, że podłamani), to dalej próbowali szczęścia pod bramką reprezentacji Słowacji. Podopieczni Calzony wytrwali jednak kilkuminutowe ataki faworyzowanej ekipy z Beneluksu i po tym czasie mecz stał się bardziej wyrównany, a nawet można by rzec, że toczył się z lekkim wskazaniem na „Sokoły”. W pewnym momencie reprezentanci naszych południowych sąsiadów tak szybko zyskiwali przestrzeń budując akcje, że nie wierzyliśmy się, że to oni byli skazywani na porażkę przed meczem. Najbliżej szczęścia był Hancko, strzelając zza pola karnego po świetnej akcji, którą utworzył Kucka efektownie przyjmując sobie piłkę piętą. Pierwsza połowa już do końca szła pod dyktando Słowaków, gdzie to Belgia musiała grać defensywnie i pilnować się do ostatniego gwizdka tureckiego arbitra w pierwszych 45. minutach meczu.

Połowa im. nieuznanych goli i niewykorzystanych sytuacji Belgów

„Belgia choćby miała jeszcze kilka lat na atakowanie rywali, i tak by nie strzeliła im goli” – takie słowa idealnie podsumowują drugie 45 minut w wykonaniu faworyzowanych podopiecznych selekcjonera Domenico Tedesco. Od pierwszego gwizdka rozpoczynającego drugą połowę Belgia ruszyła na pole karne rywali. „Czerwone Diabły” łatwo przedzierały się w okolice bramki rywali, używając do tego najczęściej swojej niezawodnej linii pomocy z Kevinem De Bruyne na czele.

Piłkarze z Beneluksu najbliżej szczęścia byli 56. i 86. minucie. A co się wtedy wydarzyło? Belgowie, a właściwie Lukaku zdobyli bramki… no tylko, że żadna z nich nie została uznana! W pierwszej sytuacji, napastnik Romy dobił piłkę na pustą bramkę Dubravki, jednak zrobił to będąc na minimalnym spalonym. W drugiej sytuacji to jednak już nie czarnoskóry napastnik zawiódł, a Lois Openda, który nachodząc z piłką w stronę bramki „Sokołów”, pomagał sobie ją przyjąć ręką.

Lukaku second goal disallowed BELGIUM 0-1 SLOVAKIA pic.twitter.com/Uz8Z4ncgJ9 — Ikonik (@IkoniikFCB) June 17, 2024

Nie były to jedyne groźne sytuacje na jakie pozwoliła sobie Belgia w drugiej połowie spotkania. Powiedzieć, że „Czerwone Diabły” starały się o wyrównanie w tym meczu, to jakby nic nie powiedzieć. Słowacy naprawdę ciężko napracowali się w obronie by dowieźć trzy punkty w tym starciu. Szczególnie widać to było, gdy Hancko wyjął piłkę z linii po strzale Bakayoko na „pustą” bramkę.

Reprezentanci Belgii zdecydowanie zawiedli. Po takiej ilości sytuacji bramkowych ten jeden punkt wręcz „należał im się jak psu buda”. Jak jednak wiemy, w piłce nożnej od zawsze grała jakość, a nie ilość. I w tym meczu się to idealnie sprawdziło. Słowacja broniąc swojej bramki jak Częstochowy, wywiozła trzy punkty w starciu z (w teorii) najgroźniejszym rywalem w swojej grupie. Słowaccy kibice zdecydowanie mają dzisiaj powody do dumy i świętowania.

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: