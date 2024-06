Legia Warszawa przeprowadza hitowy transfer

Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że Legia Warszawa wypożyczy z możliwością wykupu napastnika Como – Jeana Pierre’a Nsame. Kameruńczyk jest sześciokrotnym mistrzem Szwajcarii z Young Boys Berno oraz trzykrotnym królem strzelców szwajcarskiej ekstraklasy. W 2020 i 2021 roku był także wybierany piłkarzem roku w Szwajcarii. To ewidentny hit transferowy,

Legia Warszawa zyska superstrzelca?

Odkąd w sezonie 2020/21 Tomas Pekhart został królem strzelców Ekstraklasy, żaden napastnik Legii nie zdołał już przekroczyć choćby liczby 10 zdobytych bramek w jednym sezonie tych rozgrywek. W dwóch ostatnich sezonach Ekstraklasy najlepszym strzelcem Legii był Josue, który co prawda grywał na skrzydle, ale jest nominalnym pomocnikiem. Impas strzelecki ”dziewiątek” Legii może jednak wkrótce się skończyć. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”, Legia Warszawa jest o krok od ściągnięcia napastnika Como Jeana Pierre’a Nsame.

Kameruńczyk na Półwysep Apeniński trafił zimą 2024 roku, ale nie dołożył cegiełki w awansie do Serie A. Wystąpił tylko w ośmiu meczach Serie B, w których zdołał zaliczyć tylko jedną asystę. Tylko raz znalazł się w pierwszym składzie, a jego najdłuższy występ po wejściu z ławki trwał niecałe 40 minut. Como sprowadziło Nsame za kwotę 500 tysięcy euro na dwa i pół roku. Wydaje się jednak, że przygoda Kameruńczyka z klubem z Lombardii zakończy się już po pół roku. Nsame zostanie wypożyczony na rok z możliwością wykupu, ale Legia musiałaby wyłożyć za 31-latka dwa miliony euro. Nsame zjawił się już w znajdującym się w Książenicach Legia Training Center i najpewniej wkrótce przejdzie testy medyczne.

Brylował w Szwajcarii

Nsame ma za sobą nie pierwszy w karierze nieudany podbój Półwyspu Apenińskiego. Zimą 2022 roku został wypożyczony do występującej wówczas w Serie A Venezii. Tam wystąpił w 11 meczach, w których zaliczył tylko jedną asystę i tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie. Venezia była czerwoną latarnią i już po roku wróciła do Serie B. Wrócił do Young Boys, z którym w 2023 roku zdobył szóste w karierze mistrzostwo Szwajcarii. Wcześniej sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Szwajcarii w latach 2018-22, a w 2017, 2020 i 2023 roku zdobył trzykrotnie koronę króla strzelców Swiss Super League. W 2020 oraz 2023 roku wygrał z Young Boys Puchar Szwajcarii i był królem strzelców tych rozgrywek.

W sezonie 2019/20 Nsame ustanowił nowy rekord szwajcarskiej ekstraklasy pod względem liczby zdobytych bramek. W 32 meczach strzelił 32 gole. W 2020 i 2021 roku wybrano go piłkarzem roku w Szwajcarii. W 2022 został powołany do reprezentacji Kamerunu na mistrzostwa świata, ale nie zagrał w żadnym z trzech meczów grupowych. Łącznie rozegrał dla Young Boys 242 mecze i zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce wśród obcokrajowców. Strzelił w tym czasie 140 goli i w klasyfikacji wszech czasów zajmuje drugie miejsce. Jest on zarazem najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Young Boys. Można go nawet nazwać klubową legendą.

fot. PressFocus

