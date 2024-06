Matty Cash będzie mieć konkurenta?

Matty Cash już wkrótce może mieć pełnoprawnego rywala do gry na prawej stronie obrony. Saud Abdulhamid z saudyjskiego Al-Hilal znalazł się bowiem na radarze Aston Villi. 24-latek cieszy się ze zresztą zainteresowaniem kilku klubów z czołowych europejskich lig. Konkretną ofertę złożyła mu francuska Tuluza.

Cash będzie mieć rywala z Bliskiego Wschodu?

W poprzednim sezonie Matty’ego Casha na prawej stronie obrony niejednokrotnie zastępował Ezri Konsa. Dla Anglika ta pozycja nie była jednak naturalną, bowiem jest on nominalnym stoper. W przyszłym sezonie Aston Villę czeka nie tylko wymagająca rywalizacja na krajowym podwórku, ale przede wszystkim występy w Lidze Mistrzów. Tym samym klub musi latem dokonać odpowiednich wzmocnień, by Unai Emery mógł swobodnie rotować piłkarzami. Jednym z nich może być prawy obrońca saudyjskiego Al-Hilal Saud Abdulhamid, który znalazł się na radarze ”The Villans”.

Al-Hilal right-back Saud Abdulhamid has received an offer from Aston Villa 🇸🇦 ✍️ – [@ariyadhiah] #avfc pic.twitter.com/ZIFTbB0FCn — 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 (@Total_Villa) June 15, 2024

Klub z Birmingham złożył zapytanie o tego zawodnika aktualnym mistrzom Arabii Saudyjskiej. Aston Villa nie jest jednak jedynym klubem, który interesuje się 24-latkiem. Abdulhamid cieszy się także zainteresowaniem ze strony Nottingham Forest oraz West Hamu. Saudyjczyk niekoniecznie musi się przenieść do Anglii, bo znalazł się również na liście francuskich klubów. Abdulhamid znalazł się na radarze Nicei i Marsylii, a konkretna propozycja pojawiła się od Tuluzy. Jego transfer miałby kosztować ok. trzy miliony euro.

Kim jest Saud Abdulhamid?

Saud Abdulhamid jest wychowankiem Al-Ittihad w barwach którego zadebiutował w wieku 19 lat. W styczniu 2022 roku opuścił Dżuddę i przeniósł się do Rijadu, a konkretnie do Al-Hilal. Tam po kilku miesiącach sięgnął po pierwsze w życiu mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Jesienią 2022 roku został powołany przez Herve Renarda do kadry Arabii Saudyjskiej na mistrzostwa świata. Na mundialu w Katarze wystąpił we wszystkich trzech meczach grupowych i w każdym z nich rozegrał pełne 90 minut.

W 2023 roku dotarł z Al-Hilal do finału azjatyckiej Ligi Mistrzów, gdzie Saudyjczycy ulegli w finałowym dwumeczu japońskiej Urawie Red Diamonds prowadzonej przez Macieja Skorżę. Na osłodę Abdulhamid dołożył do gabloty medal za zwycięstwo w King Cup, czyli puchar Arabii Saudyjskiej. W poprzednim sezonie jego Al-Hilal na własnym podwórku wróciło na szczyt, sięgając po 19. mistrzostwo kraju. W tym czasie Al-Hilal ustanowiło rekordową serię 34 meczów z rzędu bez porażki.

Saud Abdulhamid – 23/24 ready for a European move pic.twitter.com/Mfjf6ZEpdL — Khalid 🇸🇦 (@Khalid_bossman) May 15, 2024

Kontrakt Abdulhamida z Al-Hilal wraz z końcem sezonu 2024/25, więc dla klubu z Rijadu jest to ostatni moment, by zarobić na jego odejściu. W poprzednim sezonie Abdulhamid wystąpił w 51 z 53 meczów, co było największą liczbą w zespole. Aż 46 razy zaczynał w wyjściowym składzie, a 39 meczów rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Strzelił w tym czasie cztery gole i dołożył asyst. Łącznie w ciągu 2,5 roku rozegrał dla Al-Hilal 113 meczów, w których zdobył pięć bramek i zaliczył aż 18 asyst.

