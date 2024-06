Poznaliśmy terminarz Premier League na sezon 2024/25

Premier League opublikowała terminarz na sezon 2024/25. 33. sezon tych rozgrywek rozpocznie się w piątek 16 sierpnia o godzinie 21 polskiego czasu meczem Manchesteru United z Fulham. Ostatnia kolejka rozegrana zostanie w niedzielę 25 maja o godzinie 17 polskiego czasu.

Terminarz Premier League na sezon 24/25

To już kolejny raz, kiedy sezon Premier League zainaugurowany zostanie w piątek. 33. sezon tych rozgrywek rozpocznie się na Old Trafford, gdzie Manchester United podejmie Fulham. Mecz ten odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego czasu. Premier League poinformowała już o dokładnych godzinach meczów pierwszej kolejki. Granie w sobotę 17 sierpnia rozpocznie się na Portman Road, gdzie wracające po ponad 22 latach do Premier League Ipswich zmierzy się z Liverpoolem. Będzie to zarazem oficjalny debiut Arne Slota w roli szkoleniowca ”The Reds”.

Wracające do Premier League po roku w czyśćcu zwanym Championship Leicester domowym meczem z Tottenhamem zakończy zmagania w pierwszej kolejce. Mecz ten odbędzie się w poniedziałek 19 sierpnia o godz. 21 czasu polskiego. Trzeci z beniaminków – Southampton na wyjeździe zmierzy się z Newcastle. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiada się starcie mistrza Anglii Manchesteru City z Chelsea, które odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia o godz. 17:30 czasu polskiego na Etihad Stadium. Będzie to oficjalny debiut Enzo Mareski w roli szkoleniowca ”The Blues”, a kilka dni później jego zespół przystąpi do eliminacji Ligi Konferencji.

🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

Cztery kolejki rozegrane zostaną w środku tygodnia – we wtorki i środy. 14. kolejka rozegrana zostanie w dniach 3-4 grudnia. Wtedy dojdzie choćby do starć Arsenalu z Manchesterem United, czy Newcastle z Liverpoolem. 21. kolejka odbędzie się w dniach 14-15 stycznia, a najciekawiej zapowiada się wtedy starcie Arsenalu z Tottenhamem. W dniach 25 i 26 lutego rozegrana zostanie 27. kolejka, gdzie choćby Tottenham zmierzy się z Manchesterem City. Ostatnia kolejka w środku tygodnia odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia, a na hit 30. kolejki wyrasta starcie Liverpoolu z Evertonem.

24. kolejka rozłożona zostanie na dwa weekendy. Połowa meczów odbędzie się w weekend 1-2 lutego, a pozostałe pięć spotkań dogranych zostanie tydzień później. Premier League nie pierwszy raz stosuje taki zabieg, by zapewnić klubom choć minimalny odpoczynek po intensywnym okresie grudniowo-styczniowym. Ostatnia, 38. kolejka odbędzie się w niedzielę 25 maja o godzinie 17 czasu polskiego, a najciekawiej zapowiada się mecz Manchesteru United z Aston Villą.

Od następnego sezonu dojdzie do zmian w kalendarzu rozgrywek FA Cup. Do tej pory mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe kolidowały z kolejkami Premier League, więc uczestnicy tych rund mieli przekładane mecze na środek tygodnia. Problem ten został połowicznie rozwiązany i w weekend 29-30 marca nie odbędzie się kolejka Premier League, a rozegrane zostaną ćwierćfinały FA Cup. Półfinały odbędą się w weekend 26-27 kwietnia, ale jednocześnie zostanie rozegrana kolejka Premier League. Finał będzie miał zaś miejsce w sobotę 17 maja, a cała 37. kolejka Premier League została przesunięta na niedzielę 18 maja.

fot.

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: