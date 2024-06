Jagiellonia ściąga bramkarza. To były młodzieżowy reprezentant Polski

Jak informuje Kuba Seweryn ze „sport.pl„, Jagiellonia Białystok za chwilę pozyska Maksymiliana Stryjka. Bramkarz Wycombe Wanderers przebywa na testach medycznych w Białymstoku i wkrótce podpisze kontrakt z drużyną mistrza Polski.

Bramkarz z kartą w ręku

27-letni bramkarz to wychowanek Polonii Warszawa. To z tego klubu jako 17-latek wyjechał do Sunderlandu. Na początku maja Maksymilian Stryjek poinformował, że nie przedłuży wygasającej wraz z końcem czerwca umowy z występującym na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii klubem Wycombe Wanderers.

Polak od momentu transferu był pierwszym wyborem w bramce drużyny Wycombe Wanderers. Do klubu trafił ze szkockiego Livingston i od początku imponował formą. W przeciętnym, jak na warunki trzeciej ligi angielskiej klubie, w 41 spotkaniach zanotował 16 czystych kont wielokrotnie ratując wynik i punkty. Już w pierwszym sezonie w Wycombe został wybrany przez kolegów z drużyny zawodnikiem sezonu.

🧤 Maksymilian Stryjek (Wycombe Wanderers) również dzisiaj zostanie bramkarzem @Jagiellonia1920, jest na testach medycznych. @sportpl Pierwszy o zainteresowaniu Jagi Stryjkiem napisał @wlodar85. — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) June 18, 2024

Swoją dobrą postawę kontynuował również w sezonie 2023/2024. Polski bramkarz wybierany był do jedenastki kolejki w League One oraz otrzymywał nominację do miana zawodnika miesiąca. Pod koniec lutego w spotkaniu ze Stevenage otrzymał czerwoną kartkę i… więcej już nie zagrał o czym mówił w wywiadzie dla „weszło.com„. Powiedział wprost, że w klubie potrzebowali pretekstu, by go odsunąć, gdyż nie chciał przedłużyć umowy:

Przestałem grać w Wycombe, bo nie chcę przedłużać wygasającego latem kontraktu. A że pod koniec lutego dostałem czerwoną kartkę i musiałem pauzować, po prostu mogli mnie „zrzucić”. Teraz, niewiele ponad tydzień temu, graliśmy na Wembley finał EFL Trophy z Peterborough. Sądziłem, że skoro wprowadziłem drużynę do tego finału, to przynajmniej w nim zagram, zwłaszcza że mój rywal we wcześniejszych meczach wyglądał średnio. Niestety, wtedy też usiadłem na ławce, drugi bramkarz popełnił błąd przy obu straconych golach, więc tym bardziej pomyślałem, że pora się zawijać.

W sumie dla Wycombe Wanderers Maksymilian Stryjek rozegrał 82 spotkania. W tym czasie zanotował 26 czystych kont. Do Polski wróci po 11 latach. Ostatnio Polonię reprezentował w juniorach w sezonie 2012/13. O tym, że nie przedłuży umowy poinformował już na początku maja. Początkowo mówiło się o tym, że chce po prostu grać na wyższym poziomie w Anglii – np. w Championhsip.

Jagiellonia potrzebuje bramkarza

Pod koniec sezonu sprowadzeniem na krótkoterminowe wypożyczenie polskiego bramkarza zainteresowała się drużyna z League Two – Crewe Alexandra. Wszyscy bramkarze tego klubu byli kontuzjowani, w Anglii można wówczas przeprowadzić transfer medyczny. Wraz z „The Alex” dotarł do finału play-offów, gdzie jednak nie udało mu się wygrać. Zaliczył jednak ciekawą przygodę, grając finał baraży na legendarnym Wembley.

Jagiellonia poszukiwała bramkarza od jakiegoś miesiąca. Mistrzów Polski z sezonu 2023/2024 opuści dotychczasowy numer jeden w bramce – Zlatan Alomerović, który przeniesie się do ligi cypryjskiej, by bronić barw AEK Larnaki. Zespół z Cypru już go nawet w social mediach zaprezentował na początku czerwca.

fot. screen YouTube/Jaga TV

