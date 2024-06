Wisła Kraków poznała pierwszego pucharowego rywala

Wisła Kraków poznała swojego rywala w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Zdobywcy Pucharu Polski zmierzą się z wicemistrzem Kosowa KF Llapi. Pierwszy mecz Wisła rozegra na wyjeździe 11 lipca, rewanż odbędzie się tydzień później w Krakowie.

Wisła Kraków beneficjentem nowych zasad

Po raz pierwszy od czterech lat triumf w Pucharze Polski premiował nie awansem do eliminacji Ligi Konferencji, a do eliminacji Ligi Europy. Beneficjentem europejskich rozgrywek została Wisła Kraków, która 2 maja w finale rozgrywanym na Stadionie Narodowym pokonała po dogrywce Pogoń Szczecin 2:1. Dzięki temu ”Biała Gwiazda” przystąpi do I rundy eliminacji Ligi Europy i po raz pierwszy od lutego 2012 roku zagra mecz w europejskich pucharach.

Wisła Kraków znalazła się w gronie sześciu rozstawionych drużyn. Zespół, który od nowego sezonu przejmie Kazimierz Moskal mógł trafić na kogoś z grona: Elfsborg (Szwecja), Corvinul (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zira (Azerbejdżan), Ruzomberok (Słowacja) lub Llapi (Kosowo). I to właśnie kosowskie Llapi okazało się pierwszym rywalem Wisły w eliminacjach Ligi Europy. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 11 lipca w Kosowie, rewanż odbędzie się 18 lipca w Krakowie.

Co to za rywal?

KF Llapi to klub ze znajdującego się w północno-wschodniej części Kosowa miasta Podujevo. W 2015 roku po dziesięciu latach wrócił do ekstraklasy i gra tam do dziś. Do tej pory największym sukcesem było trzecie miejsce zajmowane w latach 2017-19, ale nie dawało ono wówczas europejskich pucharów. W 2021 roku Llapi po raz pierwszy zdobyło Puchar Kosowa, a rok później obroniło to trofeum. Dzięki temu grało w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, ale tam odpadało już po pierwszym dwumeczu.

W poprzednim sezonie Llapi osiągnęło swój najlepszy wynik w Superlidze, gdyż zdobyło wicemistrzostwo kraju. Warto dodać, że jeszcze rok wcześniej do ostatnich kolejek biło się o utrzymanie. Llapi nie rywalizowało jednak o tytuł mistrzowski z FC Ballkani, bo ich strata do tego klubu na koniec sezonu wyniosła aż siedem punktów. Llapi – ex aequo z Dritą – miało najlepszą defensywę w lidze, bo w 36 meczach straciło tylko 27 bramek.

Za niecałą dobę, 19 czerwca o godzinie 15:00 Wisła pozna potencjalnego rywala w II rundzie eliminacji. Tam nie będzie już drużyną rozstawioną i może trafić na Ajax, Bragę, Molde, Rapid Wiedeń, Rijekę, Trabzonspor, Cercle Brugge lub zwycięzcę dwumeczu z udziałem Sheriffa Tyraspol i Mariboru. Jeśli więc Wisła awansuje do II rundy eliminacji, niezależnie kogo wylosuje, jej rywalem będzie uznana europejska marka. Mecze II rundy eliminacji Ligi Europy Wisła rozegrałaby 25 lipca i 1 sierpnia.

W środę 19 czerwca swoich rywali w europejskich pucharach poznają również Jagiellonia, Śląsk i Legia. Mistrzowie Polski do eliminacji Ligi Mistrzów przystąpią od drugiej rundy, ale przez całą ścieżkę będą drużyną nierozstawioną. Podobnie wygląda sytuacja Śląska, który wystartuje od II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tylko Legia przez całą ścieżkę eliminacyjną będzie losowana jako rozstawiona drużyna.

