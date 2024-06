Historyczny transfer Sevilli. Pierwszy Nigeryjczyk w historii klubu

Sevilla ogłosiła transfer Chidery Ejuke. 26-letni Nigeryjczyk przeniesie się do klubu 1 lipca po tym jak wygaśnie jego kontrakt z rosyjskim CSKA Moskwa.

Solidne wzmocnienie Sevilli

Klub zakomunikował, że Chidera Ejuke zostanie pierwszym nabytkiem w letnim okienku transferowym. Nigeryjski skrzydłowy w ostatnim czasie występował w barwach belgijskiego Royal Antwerp. W sezonie 2023/2024 w 39 spotkaniach strzelił pięć bramek i zanotował sześć asyst.

Reprezentant Nigerii do Europy trafił w 2017 roku. Wówczas podpisał kontrakt z norweską Vålerengą. W Eliteserien spisał się na tyle dobrze, że przeniósł się do Heerenveen. Po roku w Holandii za niespełna 12 milionów euro trafił do CSKA Moskwa. W barwach rosyjskiego klubu występował przez dwa lata. Po ataku Rosji na Ukrainę zawodnik zdecydował się odejść na wypożyczenie – najpierw do Herthy Berlin, następnie do wspomnianego już Royal Antwerp.

Jestem szczęśliwy i bardzo podekscytowany możliwością bycia częścią tej rodziny i nie mogę się doczekać zrobienia wielu, wielu wspaniałych rzeczy, które możemy tutaj osiągnąć. (…) To wyjątkowe być tutaj pierwszym Nigeryjczykiem. Myślę, że dobrze się czuję będąc częścią tego zespołu i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co mogę wnieść do zespołu do zespołu.

W reprezentacji Nigerii zadebiutował w październiku 2020 roku. Od tego czasu rozegrał w kadrze „Superorłów” zaledwie osiem spotkań nie zdobywając żadnej bramki.

Szybko się zaaklimatyzuje?

Klub liczy na to, że Nigeryjczyk szybko odnajdzie się w nowym środowisku. W Sevilli Chidera Ejuke spotka Dodiego Lukébakio, z którym grał już w zespole z Berlina. Belg obecnie przebywa wraz z reprezentacją Belgii podczas mistrzostw Europy w Niemczech.

Klubw poprzednim sezonie zajął dopiero 13. miejsce w tabeli La Liga. Drużynę z czerwonej strony miasta czekają spore zmiany. Nie tak dawno klub ogłosił, że Sergio Ramos nie zostanie w Sevilli na przyszły sezon. Co bardzo istotne w tej sprawie – była to decyzja samego zawodnika. W oficjalnym komunikacie klub podziękował doświadczonemu stoperowi i życzył mu powodzenia w dalszej karierze

fot. screen YouTube/Sevilla FC

