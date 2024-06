Historyczny wyczyn Pepe. Stał się rekordzistą EURO

Bez wątpienia portugalski defensor Pepe jest długowiecznym piłkarzem. Zawodnik pobił kolejny rekord. Tym razem chodzi o nie byle jaką statystykę. Pepe został najstarszym graczem w historii EURO.

W meczu fazy grupowej EURO 2024 pomiędzy Portugalią a Czechami doszło do dwóch historycznych wydarzeń. Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii piłkarskich mistrzostw Europy, który zagrał na sześciu turniejach. Inny wyczyn dotyczy Pepe.

Defensor, a jednocześnie były klubowy kolega CR7 zagrał na mistrzostwach Europy, mając 41 lat i 113 dni. Tym samym został najstarszym graczem, który zagrał na EURO.

11 – Portugal defender Pepe – who tonight became the oldest ever player to appear at the European Championship (41) – won possession more times on MD1 of #EURO2024 than any other player (11). Warrior. pic.twitter.com/jDuWahCFdE

— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2024