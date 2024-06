Znamy terminy El Clasico. La Liga opublikowała kalendarz na sezon 24/25

La Liga opublikowała terminarz na sezon 2024/25. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w weekend 17-18 sierpnia, a ostatnia 25 maja. Nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym sezonie zagra Espanyol, czy Real Oviedo, bowiem przed nami rewanżowy finał baraży pomiędzy tymi drużynami.

Pierwsza kolejka nowego sezonu La Liga rozegrana zostanie w weekend 17-18 sierpnia. Nieznane są jeszcze dokładne terminy meczów, ale nie zabraknie w niej ciekawych spotkań. Mistrz Hiszpanii Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Mallorcą, a Barcelona z Valencią. Na uwagę zasługują również starcia Betisu z Gironą oraz Villarrealu z Atletico.

Nie wiadomo jeszcze z kim sezon zainauguruje beniaminek La Liga Real Valladolid. Wiadomo jedynie, że ich pierwszym rywalem będzie drugi z beniaminków – Real Oviedo lub Espanyol. W niedzielę 23 czerwca rozegrany zostanie rewanżowy finał baraży pomiędzy tymi drużynami. Bliżej awansu jest Real Oviedo, który wygrał w pierwszym meczu 1:0. W rewanżu przewagę własnego boiska będzie miał jednak Espanyol. Gdyby jednak Real obronił prowadzenie w dwumeczu, wróciłby do La Liga po 23 latach.

Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 25 maja. Tam dojdzie do wielu hitowych starć, jak Athletiku z Barceloną, Realem Madryt z Realem Sociedad, Girony z Atletico, Betisu z Valencią, czy Villarrealu z Sevillą. Miejmy tylko nadzieję, że nie powtórzy się historia z minionego sezonu, gdzie multiliga została przekształcona w normalną kolejkę. Wszystko dlatego, że już przed ostatnią kolejką znane były wszystkie rozstrzygnięcia w strefie pucharowej, czy strefie spadkowej. Co więcej, wśród drużyn z tych miejsc nie mogło już dojść do żadnych przetasowań pozycjami. Była to pierwsza taka sytuacja w La Liga od lat 30. XX wieku.

Najbardziej elektryzujące klubowe starcie na świecie – El Clasico – odbędzie się w 11. i 35. kolejce. Gospodarzem pierwszego meczu będzie Real Madryt, a to spotkanie rozegrane zostanie w ostatni weekend października. Rewanżowe starcie w stolicy Katalonii odbędzie się w weekend 10-11 maja. Rewanżowe El Clasico rozegrane zostanie na cztery kolejki przed końcem sezonu, więc mogą się wtedy rozstrzygnąć kwestie mistrzostwa Hiszpanii.

J35 – #Clasico between Real Madrid & Barcelona will be played in @LaLigaEN for the third time in this century in +MD35. Real Madrid are unbeaten in the preview two (win at Bernabéu in 2008 & draw at Camp Nou in 2018), both in MD36. Emotion#RM 💜🤍#FCB 💙❤ pic.twitter.com/SokGbZyeLf

— OptaJose (@OptaJose) June 18, 2024