Beniaminek Serie A sprowadza reprezentanta Włoch

Reprezentant Włoch Andrea Belotti opuści AS Romę. Jego nowym pracodawcą będzie beniaminek Serie A drużyna Como 1907. Dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że AS Roma osiągnęła porozumienie z zespołem beniaminka, teraz tylko piłkarz musi dać „zielone światło”.

Como wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech po 22 latach. Ostatni raz zespół ten grał w Serie A w sezonie 2002/2003. Finalnie sezon skończył się spadkiem, a następnie klub doświadczył dwóch kolejnych degradacji a także bankructwa. Klub łącznie na najwyższym szczeblu rozegrał 13 sezonów i zanotował pięć spadków.

O Como w ostatnim czasie zaczęło być głośniej, gdy dołączył do drużyny Cesc Fabregas. Hiszpan, który wygrał w piłce bardzo dużo ważnych trofeów, zdecydował się na koniec kariery dołączyć do miejsca, gdzie widzi długofalowo potencjał na coś większego. Sam chciał też przy okazji zacząć się uczyć trenerskiego fachu.

Drużyna dość niespodziewanie wywalczyła awans do Serie A zajmując drugie miejsce w tabeli Serie B. Po awansie klub za którym stoją ogromne pieniądze z Indonezji rozpoczyna poszukiwanie wzmocnień. Dotychczas Como wykupiło Gabriela Stefezzę, Ben Lhassine Kone i Matthiasa Braunödera, którzy grali już w klubie na wypożyczeniu oraz Petera Kovacika, utalentowanego prawego wahadłowego ze słowackiej Podbrezovej.

Włoski napastnik przez lata był gwiazdą Torino, dla którego rozegrał 251 spotkań, w których strzelił 113 bramek i zanotował 28 asyst. W 2022 roku przeniósł się do AS Romy, gdzie nie spełnił oczekiwań. W 68 spotkaniach dla „Giallorossich” zdobył zaledwie 10 bramek. Szczególnie słaby był dla niego sezon 2022/2023 gdzie nie strzelił ani jednej bramki w Serie A.

🔵🇮🇹 Como have reached an agreement with AS Roma on €4.5m fee for Andrea Belotti, just waiting to get the final green light from the player.

Belotti, not in Roma plans as Como are confident to make it happen. pic.twitter.com/2dATrB1obv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024