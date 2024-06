Benfica wzmacnia i tak już mocny atak

Benfica w ostatnich latach zapracowała sobie na miano świetnego miejsca na robienie interesów. Nie dość, że sami znakomicie sprzedają to i z racji tego, że mają dobrą historię sprzedażową, płacą dość sporo – lizbończycy od lat mają znakomite oko do zawodników. Najnowszym przykładem jest jeden z najlepszych napastników Eredivisie ostatnich lat, Vangelis Pavlidis.

Według informacji „Voetbal International” Pavlidisa za większe pieniądze niż z Portugalii chciał sprowadzić VFB Stuttgart, aktualny wicemistrz Niemiec. Zatem warto dodać, że solidnym argumentem była w tym przypadku gra w Lidze Mistrzów no i silniejsza europejska liga. Mógł się na to skusić. Sam piłkarz i jego otoczenie chcieli być jednak lojalni wobec klubu, z którym mieli już wypracowane porozumienie.

🚨🦅 Vangelis Pavlidis to Benfica, here we go! Verbal agreement in place for €17m plus €2m add-ons as revealed last week.

Pavlidis respected his word to Benfica despite proposals from Stuttgart & Italian clubs to hijack the deal.

Medical/contract signing planned on Thursday. pic.twitter.com/W25L3F2NGl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024