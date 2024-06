Dramat piłkarza Lille. Klub wydał oświadczenie

Francuskie Lille poinformowało, że wieczorem 18 czerwca Nabil Bentaleb źle się poczuł i natychmiast został przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego w Lille. W komunikacie klubu ”uszanowano prywatność piłkarza”, więc nie podano konkretnej przyczyny hospitalizacji, ale szybko okazało się, że Algierczyk przeszedł zawał serca.

Wieczorem 19 czerwca Lille poinformowało, że zawodnik tego klubu Nabil Bentaleb dobę wcześniej trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Lille. W komunikacie klubu czytamy, że Bentaleb ”poczuł się źle i natychmiast został przetransportowany do szpitala”. Ze względu na ”poszanowanie prywatności piłkarza” w oficjalnym komunikacie nie podano powodu wizyty Bentaleba w szpitalu, ale szybko okazało się, że Algierczyk przeszedł zawał serca. Klub zapewnił, że pozostaje blisko swojego zawodnika i wspiera go w tej trudnej chwili.

Communiqué : le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin. Il a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son… pic.twitter.com/ogWIHLcFBa — LOSC (@losclive) June 19, 2024

Nabil Bentaleb dopiero przed rokiem trafił do Lille, za którego ”Mastify” zapłaciły ok. 4,5 mln euro. Wcześniej dwa lata spędził w Angers, z którym z hukiem w sezonie 2022/23 spadł do Ligue 2. Algierczyk miał jednak udział przy największej liczbie bramek Angers, bo strzelił cztery gole i dołożył tyle samo asyst. Liczbowo był to dla niego najlepszy sezon od sześciu lat, kiedy to w barwach Schalke strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst.

Bentaleb jest wychowankiem Tottenhamu, do szkółki którego trafił w wieku 16 lat. W młodzieżowych drużynach Spurs występował choćby z Ryan Fredericksem, Milosem Veljkoviciem, czy przede wszystkim Harrym Kanem. W pierwszym zespole zagrał tylko 66 meczów w ciągu trzech lat i w 2016 roku za niemal 20 milionów euro trafił do Schalke. W wieku 18 lat pojechał z reprezentacją Algierii na mistrzostwa świata do Brazylii, gdzie zagrał trzy razy i z drużyną narodową dotarł do 1/8 finału.

Thoughts and prayers with former #thfc midfielder Nabil Bentaleb, who is currently in hospital after having a heart attack. 🙏❤️ pic.twitter.com/SvKioMjAvb — Spurs Army (@SpursArmyTweets) June 19, 2024

W poprzednim sezonie rozegrał dla Lille 34 mecze, w których zanotował trzy asysty. Bentaleb był ważnym członkiem w zespole Paulo Fonseki, bo 30 razy znalazł się w wyjściowym składzie. Wsparcie zawodnikowi okazują nie tylko kibice, ale też drużyny, dla których grał. Tottenham i Schalke poinformowali, że ”wszyscy w klubie są myślami z Bentalebem”. ”Szybkiego powrotu do zdrowia” 29-latkowi życzyli również algierski związek piłki nożnej, Newcastle i Angers.

fot. PressFocus

