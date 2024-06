Walter Mazzarri w ubiegłym sezonie nieudolnie próbował przywrócić SSC Napoli do czołówki włoskiej Serie A. Nie zraża to jednak klubów przed ponownym zatrudnieniem go, mimo ostatnio słabych wyników jego drużyn. Po usługi 62-letniego szkoleniowca zgłosiła się jedna z największych sił azjatyckiej piłki – irańskie Persepolis. Włoch wkrótce zostanie ich trenerem według informacji Gianluki Di Marzio.

Walter Mazzarri rusza na podbój Azji

Persepolis będzie 12. klubem Mazzarriego-trenera i drugim spoza Włoch – ma on bowiem za sobą pracę w Watfordzie w Premier League. Będzie to dla niego doskonała okazja, aby podszkolić swój angielski.

Już wkrótce w Iranie, bo Mazzarri idzie trenować Wielkie Persepolis 🇮🇷 #włoskarobotapic.twitter.com/BNTcurAUgW — Marcin Ziółkowski (@MrcinZiolkowski) June 20, 2024

Kilka lat temu na łamach ’Weszło” Farshad Ahmadzadeh zdradził, że kibice przed derbowym meczem z Esteghlalem potrafią stawić się już kilka godzin przed meczem na stadionie i go wypełnić. Te dwie drużyny to największa siła tamtejszego futbolu. Persepolis to 'klub ludu’, Esteghlal – klub dla elit. Nowa drużyna włoskiego trenera gra na ponad 70-tysięcznym stadionie.

Persepolis w ostatnim sezonie zanotowało 20 wygranych, osiem remisów oraz tylko dwie porażki. Piłkarze tego klubu zakończyli sezon mistrzostwem Iranu, oczko przed największym rywalem Esteghlalem. Persepolis wygrało dwa ostatnie tytuły mistrza kraju. Mazzarri poprowadzi w Iranie rekordzistę Guinnessa w długości wyrzutu piłki, Alirezę Beiranvanda. Irański bramkarz stał się znany po rosyjskim mundialu, w którym to prezentował efektowne wznowienia gry.

Mazzarri nie będzie pierwszym Włochem, który podejmie pracę w lidze irańskiej. Parę lat temu pracę tam podjął były trener Interu, Andrea Stramaccioni. Co ciekawe, to właśnie młody trener zastąpiony został Mazzarrim w Interze w 2013 roku. Stramaccioni pracował w Esteghlalu od czerwca do grudnia 2019 roku, jego odejście spowodowało protesty przed Ministerstwem Sportu i Młodzieży.

Mazzarri został zatrudniony przez Napoli w listopadzie 2023 roku jako tymczasowy trener do końca sezonu. Poradził sobie jednak na tyle słabo, że po 17 meczach w tej roli został zwolniony w lutym 2024 r.

Fot. PressFocus

