Manchester United nie może kupić piłkarza przez przepisy UEFA

Manchester United w nadchodzącym okienku transferowym będzie chciał wzmocnić linię defensywy. ,,Czerwone Diabły” mają na to kilka pomysłów, na czele z Jarradem Branthwaitem, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Klub z Old Trafford był też zainteresowany Jean-Clairem Todibo. Wydaje się jednak, że transfer upadł. Wszystko przez przepisy UEFA.

Jednym z priorytetów Manchesteru United podczas zbliżającego się okienka transferowego będzie wzmocnienie pozycji stopera. W minionej kampanii drużyna w obronie spisywała się fatalnie, choć głównie przez brak stabilizacji i częste kontuzje piłkarzy. Wiadomo, że z ,,Czerwonymi Diabłami” pożegna się Raphael Varane, który odejdzie jako wolny zawodnik.

Niepewna jest również przyszłość innych defensorów. Z tej okazji United monitoruje sytuację na rynku transferowym. Celem numer jeden miało być sprowadzenie Jarrad Branthwaite z Evertonu. ,,The Toffees” domaga się jednak zaporowej kwoty rzędu około 70 milionów euro i nie wiadomo, czy klub z Old Trafford zdecyduje się wyłożyć taką kasę.

🚨 EXCL: Jean-Clair Todibo deal for Man United is currently off and highly unlikely due to UEFA rules.

Talks were advanced with all parties keen for months but Nice and Man Utd with same ownership playing same European competition next season means no green light. pic.twitter.com/fQPU8qr5BT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024