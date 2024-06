Serbia grozi wycofaniem się z EURO 2024

Serbia grozi wycofaniem się z mistrzostw Europy w Niemczech. Jest to spowodowane zachowaniem kibiców podczas meczu Chorwacja – Albania. Tamtejsi fani mieli dopuścić się obraźliwych haseł pod adresem Serbów. Wcześniej jednak sami poszkodowani wywieszali kontrowersyjne transparenty.

Serbscy kibice ponownie znaleźli się w centrum uwagi. W pierwszym meczu ich drużyny na EURO 2024 prowokacyjnie wywieszali rosyjskie flagi oraz skandowali hasła popierające Władimira Putina. Dodatkowo otrzymali karę od UEFA za rzucanie przedmiotów na boisko przy okazji starcia z Anglikami. Za postawę swoich fanów, serbska federacja musiała zapłacić karę w wysokości 12 tys. funtów. UEFA zapowiedziała, że nie zamierza promować podczas turnieju sporów politycznych między poszczególnymi krajami.

Podczas spotkania Chorwacja – Albania kibice tych drużyn również dopuścili się kontrowersyjnego zachowania. W odpowiedzi na czyny Serbów zaczęli skandować obrażające hasła, których treść propagowała śmierć serbskich obywateli. Teraz sekretarz generalny serbskiego związku piłki nożnej Jovan Surbatović domaga się sankcji wobec Chorwatów i Albańczyków. Jeżeli UEFA nie podejmie w tej sprawie żadnych kroków, zagroził wycofaniem się Serbii z mistrzostw Europy.

Przede wszystkim chcę podziękować naszym kibicom za wsparcie w meczu z Anglią. To co się wydarzyło, to był skandal. Zapytamy UEFA o wyciągnięcie konsekwencji, nawet jeśli będzie oznaczało to, że nie będziemy już grali na turnieju. Będziemy żądać od UEFA ukarania obu federacji. Nie chcemy w tym uczestniczyć, ale jeśli UEFA ich nie ukarze, zastanowimy się, jak postępować – mówił Surbatović.

Serbowie byli także oburzeni zachowaniem dziennikarza z Kosowa. Arlind Sadiku wykonał w stronę ich kibiców prowokujący gest „Wielkiej Albanii”. Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa, które wcześniej było częścią ich państwa, a obecnie zamieszkiwane jest głównie przez Albańczyków. Tuż po meczu Serbów ze Słowenią ponownie zrobiło zrobiło się głośno o ich fanach. Na trybunach znów pojawiły się rosyjskie flagi, tak jak miało to miejsce podczas starcia z Anglią. Mimo kary ze strony UEFA, groźby nie przyniosły żadnych efektów.

