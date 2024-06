Alexandre Lacazette to serce Olympique’u Lyon. Ma na koncie ogrom bramek, które pomogły drużynie z południowo-wschodniej części Francji zanotować niesamowity comeback z samego dołu Ligue 1 aż do europejskich pucharów. Jego przyszłość miała rozstrzygnąć się w okolicach połowy czerwca. Tym oto sposobem wiemy, że francuski napastnik zostaje we Francji, mimo bardzo lukratywnej propozycji umowy z Arabii Saudyjskiej.

Lacazette zdecydował o przyszłości

Alexandre Lacazette zdecydował się pozostać we Francji. Ma on umowę aktualnie do czerwca 2025 roku. Ma on 33 lata i nie można wykluczyć, że zakończy karierę w klubie z Parc OL. Odrzucił on ofertę na 30 milionów euro netto za 2 lata gry w Al-Qadisiyah. Poprzednio ten klub zatrudnił od lata 2024 roku Nahitana Nandeza oraz Koena Casteelsa.

Al-Qadisiyah należy do państwowego giganta naftowego – firmy Aramco. Jest to sponsor główny zawodów Formuły 1, a także główny partner jednego z zespołów ścigających się w samej serii – mowa bowiem o Astonie Martinie, dla którego jeździ dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso. W drużynie przyszłego beniaminka w składzie występuje m in. Joel Robles (były bramkarz Evertonu), Kiko Femenia (kilka lat w Watfordzie) czy Andre Carrillo (gol na MŚ 2018 dla kadry Peru).

W kończącym się sezonie w Arabii Saudyjskiej, piłkarze grający w czerwono-żółtych barwach wywalczyli awans do Saudi Pro League, wygrywając 2. ligę saudyjską. Zakończyli oni rywalizację z 9 punktami przewagi nad Al Orubah oraz jedenastoma nad Al Kholood. Królem strzelców został Mbaye Diagne, piłkarz nowego beniaminka ligi, wcześniej grający w Galatasaray czy Club Brugge.

Alexandre Lacazette w minionym sezonie zdobył 22 bramki w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach i był kluczowym ogniwem Lyonu w walce o przetrwanie, a także zwycięstwo w Pucharze Francji. Druga z rzeczy się nie udała, bowiem OL przegrało z PSG 1:2 w finale rozgrywek. W lidze w połowie sezonu Lyon był ostatni, a finalnie skończył na szóstym miejscu. Przegrał zaledwie jeden z ostatnich 10 ligowych spotkań. Duża w tym zasługa kapitana, a także zimowych wzmocnień ze strony amerykańskiego właściciela klubu, Johna Textora – mowa o takich zawodnikach jak Gift Orban, Malick Fofana, Nemanja Matić, Orel Mangala czy Said Benrahma.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: