Gerard Deulofeu od grudnia 2022 roku spędził zaledwie 13 minut na boisku. Gdy wrócił do zdrowia po problemie z kolanem, w styczniu 2023 roku doznał ponownego urazu kolana w meczu z Sampdorią na wyjeździe i od tego czasu nie pojawił się ani razu na murawie. Co dalej z Hiszpanem i jego karierą? Zbliżamy się do dnia, w którym rozstrzygnie się przyszłość. Klub nie będzie czekał w nieskończoność, a nadal nie wiadomo kiedy Deulofeu wróci do gry.

Deulofeu nie gra od 17 miesięcy – co dalej?

Deulofeu ma umowę opiewającą na 1.5 miliona euro rocznie. Kontrakt Hiszpana jest ważny jeszcze przez dwa sezony, do czerwca 2026 roku. Klub nie wyklucza rozwiązania umowy z piłkarzem w przypadku braku pewnych gwarancji ze strony zawodnika. Deulofeu nie gra bowiem od 17 miesięcy – ostatni raz na boisku zameldował się 22 stycznia 2023 roku.

W meczu z Sampdorią, gdzie pokazał się po raz pierwszy od dwóch miesięcy na boisku – odnowiła mu się kontuzja kolana. Uraz okazał się dużo poważniejszy niż sądzono, gdyż piłkarz nie pojawił się już w 2023 roku na boisku. Do połowy czerwca 2024 roku, nie wrócił nawet do treningów indywidualnych na boisku. Póki co, zawodnik ćwiczy z maszyną ’anti-gravity’, która wiele lat temu używana była w amerykańskich siłach specjalnych. Odwzorowuje ona wręcz warunki panujące na Księżycu, przez co ciało po kontuzji biodra lub kolana może znacznie wcześniej wrócić do pełnej sprawności.

Od nowego sezonu, klub z Bluenergy Stadium poprowadzi doskonale znany z Ekstraklasy były trener Pogoni Szczecin oraz Legii Warszawa – Kosta Runjaic. Urodzony w Austrii, wychowany w Niemczech w rodzinie Chorwatów trener uosabia mieszankę różnych kultur i mentalności, co odzwierciedla profil Udinese. Nowym dyrektorem sportowym został z kolei kończący karierę z końcem czerwca znany z Serie A Gokhan Inler. Udinese utrzymało się w Serie A dopiero w ostatniej kolejce

Deulofeu przybył do Udine w 2020 roku na wypożyczenie, rok później klub z północnych Włoch wykupił go za 17 milionów euro. Do tej pory rozegrał w biało-czarnej koszulce 68 meczów, strzelił 18 goli i zanotował 12 asyst.

