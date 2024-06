RB Lipsk zdecydował ws. przyszłości swojego trenera

RB Lipsk poinformował o przedłużeniu kontraktu z trenerem Marco Rose o kolejny rok. Jego dotychczasowa umowa wygasała w czerwcu 2025 roku, więc nowa obowiązywać będzie do końca sezonu 2025/26. Pod wodzą Rosego Lipsk sięgnął po dwa z trzech dotychczasowych pucharów w historii klubu.

Marco Rose zostaje w Lipsku

Marco Rose przejął Lipsk na początku września 2022 roku, kiedy to po nieudanym starcie sezonu 2022/23 zwolniony został Domenico Tedesco. Dla urodzonego w Lipsku Rosego był to powrót do szeregów Red Bulla, bowiem najpierw przez cztery lata pracował w akademii Salzburga, a w sezonie 2017/18 przejął pierwszy zespół. Rose znakomicie wystartował w Lipsku, bo od zwycięstwa 3:0 nad Borussią Dortmund, która kilka miesięcy wcześniej go zwolniła.

Po dwóch przegranych z rzędu nastąpiła imponująca seria 18 meczów bez porażki, w której Lipsk odniósł aż 14 zwycięstw. Choć Lipsk w bolesnym stylu pożegnał się z Ligą Mistrzów, bo po klęsce 0:7 z Manchesterem City w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów (1:1 w pierwszym meczu), w Bundeslidze zajął trzecie miejsce i obronił trofeum o Puchar Niemiec.

Miniony sezon Lipsk zaczął w imponującym stylu, bo od wygranej 3:0 na Allianz Arena z Bayernem w meczu o Superpuchar Niemiec. ”Czerwone Byki” nie sięgnęły już po raz trzeci z rzędu po Puchar Niemiec, bo odpadły w II rundzie z Wolfsburgiem. Rozgrywki ligowe zakończyli na niższym miejscu niż przed rokiem, bo na czwartej pozycji. W Lidze Mistrzów podopieczni Rosego również odpadli w 1/8 finału, ale po przegranym 1:2 dwumeczu z Realem Madryt mogli mieć niedosyt, bo zaprezentowali się lepiej od ”Królewskich”.

Pod wodzą Rosego Lipsk sięgnął po dwa z trzech dotychczasowych trofeów w historii klubu. Władze RB widząc dobrą robotę, jaką w rodzimym mieście wykonuje 47-letni szkoleniowiec podjęły decyzję o przedłużeniu z nim kontraktu. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem sezonu 2024/25, ale została przedłużona o rok.

”Cieszę się, że będziemy dalej współpracować. Jestem stąd, więc czuję się w tym klubie, jak w domu. Mam wspaniały kontakt z piłkarzami, sztabem, pracownikami klubu i przede wszystkim z kibicami” – powiedział Rose w rozmowie z mediami klubowymi.

”Cieszymy się z przedłużenia kontraktu z Marco. Przez ostatnie tygodnie nasze rozmowy toczyły się we wzajemnym uznaniu i przede wszystkim w oparciu o analizę minionego sezonu. Mamy wspólne ambicje i razem chcemy osiągać same sukcesy” – mówił dyrektor sportowy Lipska Rouven Schroeder.

”Naszym celem w Lipsku zawsze był rozwój utalentowanych piłkarzy – mecz po meczu, sezon po sezonie. Marco również wyznaje tę zasadę i w dodatku jest ciągle głodny sukcesu. Poza tym jest ambasadorem klubu, bo jest człowiekiem z tego miasta, który jest związany z fanami” – dodał dyrektor zarządzający Lipska Johann Plenge.

W przyszłym sezonie Rose może stać się pierwszym w historii Lipska trenerem, który przekroczy barierę 100 meczów w roli szkoleniowca tego klubu. Do tej pory ma on ich na koncie 86, a do przebicia rekordowego w historii Lipska wyniku Juliana Nagelsmanna brakuje mu już tylko dziesięciu spotkań na ławce. Nowy sezon Bundesligi wystartuje w piątek 23 sierpnia, ale tydzień wcześniej rozegrana zostanie pierwsza runda Pucharu Niemiec. Lipsk zmierzy się w niej z trzecioligowym Rot-Weiss Essen.

