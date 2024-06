Hiszpania wygrywa i awansuje do 1/8 finału Euro 2024

Na koniec dnia mieliśmy okazję emocjonować się hitem w postaci starcia Hiszpania – Włochy. Hiszpanie byli dziś za mocni dla rywala. Podopieczni Luisa de La Fuente wygraną 1:0 zapewnili sobie awans do 1/8 finału Euro 2024. Włosi zagrają z Chorwacją o być albo nie być.

Hiszpania była za mocna

Hiszpania wyglądała tego wieczora znakomicie. Przede wszystkim tercet Nico Williams, Alvaro Morata i Lamine Yamal siał największe spustoszenie. Paradoksalnie jednak gola Hiszpanom sprezentował… Ricardo Calafiori. W 54. minucie stoper reprezentacji Włoch niefortunnie interweniował w polu karnym po zgraniu głową Moraty.

Hiszpanie byli efektowni, ale mało efektywni. Lamine Yamal i Nico Williams objeżdżali rywali po bokach, jak chcieli. Obydwaj swoje najlepsze okazje mieli po strzałach z dystansu. Yamal przestrzelił minimalnie, a Nico trafił w poprzeczkę. Mimo braku goli tych dwóch młodych skrzydłowych, z przyjemnością się ich oglądało. Zresztą, Nico Williams został wybrany przez UEFA najlepszym graczem meczu. Bramkę powinien też zdobyć na początku spotkania Pedri. Młody gracz Barcelony już w drugiej minucie mógł dać prowadzenie Hiszpanom, jednak w tej sytuacji Donnarumma stanął na wysokości zadania.

Pedri marnuje doskonałą okazję! Już w 2. minucie powinno być 1:0 dla Hiszpanii w meczu z Włochami.

Hiszpania dzięki temu zwycięstwu zapewniła sobie nie tylko pewny awans do 1/8 finału EURO 2024, ale też zwycięstwo w grupie B. W ostatnim meczu grupowym podopieczni Luisa de la Fuente zagrają z Albanią, którzy będą szukali sensacyjnego zwycięstwa, by jeszcze pozostać w grze o awans. „La Roja” będzie w tym meczu osłabiona, ponieważ drugą żółtą kartkę w tym turnieju otrzymał Rodri. To oznacza, że będzie musiał pauzować w następnym meczu.

Włosi byli bezbarwni

Włochy totalnie nie przypominały siebie z meczu z Albanią. Tam co prawda też nie zagrali wybitnego meczu, ale przyjemnie się ich oglądało. Teraz jednak było zupełnie inaczej. Podopieczni Luciano Spalettiego oddali tylko cztery strzały, z czego jeden celny. Ten celny strzał zdarzył się w końcówce meczu, gdzie dotknięcie piłki przez Cristante trudno chwalić.

Wciąż aktualni mistrzowie Europy byli apatyczni. Piłkarze grali wolno, w trakcie kreowania akcji mieli zaledwie kilka kontaktów z piłką. Słabo prezentował się środek pola, a dotychczasowy talizman w tej części boiska – Jorginho został już zmieniony w przerwie. Z przodu również było tragicznie. Scamacca, czy Chiesa byli totalnie nie widoczni.

W zespole Italii warto jedynie wyróżnić bramkarza. Gianluigi Donnarumma bronił kapitalnie. To tylko dzięki niemu Hiszpanie nie wygrali tego meczu większym stosunkiem bramkowym. Włochy w ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Chorwacją. Brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata również mają na koncie tylko punkt, więc w ostatniej kolejce będą chcieli zrobić wszystko, by dalej grać w tym turnieju. Włochom zaś do awansu z drugiego miejsca wystarczy tylko remis, nawet jeśli Albania urwałaby punkty Hiszpanom.

fot. PressFocus

