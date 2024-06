Roma wzmocni się dwoma Hiszpanami?

Roma po raz kolejny nie awansowała do Ligi Mistrzów, więc przyszła pora aby budować na modłę Daniele De Rossiego. Niedawno nowym dyrektorem sportowym klubu został Florent Ghisolfi, były dyrektor sportowy OGC Nicei – zastąpił on Tiago Pinto, który na początku lutego zakończył pracę, która jak sam przyznał, doprowadziła go do potrzeby krótkiego odpoczynku. Roma wydaje się szukać rynkowych okazji, gdyż mówi się o dwóch możliwych ruchach.

Roma mimo kolejnego sezonu bez Ligi Mistrzów nie przestaje inwestować w głębię składu. Tym razem mowa o Sergio Gomezie oraz Rodrigo Riquelme. Boczny obrońca Manchesteru City rozegrał na Etihad raptem 1400 minut w ciągu ostatnich dwóch sezonów, kosztował klub latem 2022 roku kwotę 15 milionów euro i ma dwa lata ważnej umowy.

Ciężko aktualnie stwierdzić jakiej kwoty można oczekiwać po 'The Citizens’. Na lewej obronie tworzy się wakat z tytułu końca umowy Leonardo Spinazzoli – jego chce Napoli Antonio Conte, gdyż będzie od 1 lipca wolnym agentem, nie przedłuża z Romą.

BREAKING: Everton majority shareholder, Farhad Moshiri, has entered into an exclusivity agreement with the AS Roma owner, Daniel Friedkin, with a view of finalising the American taking control of his 94.1% stake 🚨 pic.twitter.com/7zBYI6ydvv

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 20, 2024