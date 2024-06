Piękna historia w MLS! Wrócił po trzykrotnie zerwanych więzadłach i strzelił gola

Ian Fray to dla wielu anonimowy piłkarz występujący w MLS w barwach Interu Miami. 21-letni Amerykanin w nocy z środy na czwartek dokonał rzeczy nieprawdopodobnej. Po trzech sezonach z rzędu, w których doznał kontuzji więzadeł krzyżowych wrócił na boisko i strzelił bramkę.

Pechowiec z MLS

Ian Fray mimo młodego wieku w piłce nożnej przeszedł sporo. Istnieje naprawdę niewielu piłkarzy, którzy po trzykrotnym zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie nie poddaliby się i wciąż walczyli o powrót na murawy. Zwłaszcza w tym wieku, wielu doradzałoby takiemu zawodnikowi zmianę profesji.

Feb. 2021: Season-ending ACL injury

Feb. 2022: Season-ending ACL injury

July 2023: Season-ending ACL injury

June 19, 2024: Scores in his first game back from injury What a moment for @InterMiamiCF's Ian Fray! 👏 pic.twitter.com/CnslpWqJU6 — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

Specyfika tej kontuzji wykazuje ryzyko odnowienia kontuzji. Zawodnikami, którzy przeszli taką drogę jest chociażby Arkadiusz Milik czy Krystian Bielik – obaj zrywali więzadła dwukrotnie, przy czym drugi raz był niedługo po powrocie na boiska. Jednym z piłkarzy, którzy mogą nazywać się ogromnymi pechowcami jest hiszpański bramkarz Sergio Asenjo. Jednokrotny reprezentant Hiszpanii zrywał więzadła aż cztery razy. Trzykrotnie w prawej nodze, raz w lewej. Za każdym razem wracał i wciąż był solidnym bramkarzem na poziomie La Liga.

Zawodnik z potencjałem

Ian Fray dwukrotnie zerwał więzadło krzyżowe pauzując ponad 800 dni. Wrócił w trakcie poprzedniego sezonu i dostał kilka szans od trenera. Kiedy wracał do pełnej dyspozycji i zaczął rozgrywać pełne mecze kontuzja powróciła i znów zmusiła piłkarza do odpoczęcia od MLS. Leo Messi po jednym ze spotkań życzył młodemu piłkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Chciałbym zadedykować to zwycięstwo Ianowi Frayowi, który cierpiał w szatni z powodu odniesionej kontuzji. Wrócił po dwóch poważnych kontuzjach i dziś ma pecha, że znów doznał urazu.

W Interze Miami mocno wierzą w swojego wychowanka. Ian Fray jest zawodnikiem, który może występować na kilku pozycjach. Występował już na środku obrony, prawej obronie oraz na pozycji defensywnego pomocnika. Wreszcie wrócił do gry po kolejnej kontuzji. W spotkaniu przeciwko Columbus Crew wystąpił na prawej obronie i już w 10. minucie otworzył wynik spotkania. Na boisku spędził 67 minut a następnie został zmieniony. Nie przeszkodziło mu to w tym, by został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania grając u boku Jordiego Alby czy Sergio Busquetsa.

fot. screen YouTube/Major Soccer League

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: