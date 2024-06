Sentymentalny powrót. Radamel Falcao wraca do klubu z dzieciństwa

Mimo 38 lat na karku Radamel Falcao nie zamierza kończyć kariery piłkarskiej. Kolumbijczyk podpisał właśnie kontrakt z Millonarios FC, klubu w którego drużynach młodzieżowych grał jako dziecko lecz nigdy nie było mu dane zaistnieć w seniorskiej drużynie.

Falcao odrzucił lepsze oferty

Były gwiazdor FC Porto, Atletico Madryt czy AS Monaco do Kolumbii wróci po tym jak wygaśnie jego umowa z Rayo Vallecano. W hiszpańskim klubie Radamel Falcao występował od 2021 roku. W ostatnim czasie nie był już tak ważnym zawodnikiem, przez większość sezonu pełniąc rolę rezerwowego.

Doświadczenie Kolumbijczyka było jednak bardzo cenne dla zespołu, który trzykrotnie utrzymał się w La Liga. Napastnik w trakcie swojego pobytu strzelił dla Rayo Vallecano 12 bramek. Jak informuje Fabrizio Romano Radamel Falcao miał o wiele lepsze finansowo oferty niż ta z ligi kolumbijskiej. Mimo to zdecydował się przyjąć warunki Millonarios FC i spełnić swoje dziecięce marzenie.

Radamel Falcao wraca do domu

Millonarios FC to klub ze stolicy Kolumbii – Bogoty. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju, w 2023 roku sięgnął po ostatnie mistrzostwo Kolumbii. Teraz przy pomocy doświadczonego napastnika klub będzie chciał powtórzyć ten sukces.

🔵⚪La proeza es una realidad, gracias @MillosFCoficial por hacerlo posible. ⚪🔵 pic.twitter.com/TZjMOO3CQL — Radamel Falcao (@FALCAO) June 21, 2024

Radamel Falcao swoją seniorską karierę rozpoczynał w barwach argentyńskiego River Plate, do którego trafił jako piętnastolatek. Dobre występy w argentyńskiej ekstraklasie zaowocowały transferem do Europy. Razem z FC Porto przez dwa sezony wygrywał wszystkie możliwe tytuły w Portugalii oraz sięgnął po trofeum Ligi Europejskiej w sezonie 2010/2011 zostając przy okazji królem strzelców rozgrywek strzelając 18 goli.

Jego nazwisko było bardzo rozchwytywane. Najkonkretniejsze okazało się Atletico Madryt, które wyłożyło za Kolumbijczyka 40 milionów euro. W klubie z Madrytu Radamel Falcao powtórzył sukces w rozgrywkach Ligi Europejskiej ponownie zostając królem strzelców. Po dwóch latach w Madrycie przeniósł się do AS Monaco gdzie zaczął się zjazd jego formy. Zanim trafił do Rayo Vallecano grał jeszcze w barwach Manchesteru United, Chelsea i Galatasaray.

fot. PressFocus

