Roberto Baggio w szpitalu

Co najmniej pięć uzbrojonych osób wtargnęło do willi piłkarza, który wraz ze swoimi najbliższymi podziwiał w akcji jak jego rodacy nie radzą sobie z maszyną Luisa de la Fuente. Były piłkarz włoskiej kadry próbował stawić czoło jednemu z nich, złodziej uderzył go jednak kolbą pistoletu w czoło, powodując głęboką ranę. Piłkarz znalazł się w szpitalu – jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Roberto Baggio to prawdopodobnie najlepszy włoski piłkarz w historii. Choć wielu kibiców piłki nożnej przede wszystkim kojarzy go z pudła w serii rzutów karnych w finale MŚ 1994 z Brazylią w Stanach Zjednoczonych to piłkarz z Caldogno zdobył Złotą Piłkę w 1993 roku. Był on niewątpliwie jednym z najlepszych zawodników lat. 90 XX wieku w piłce nożnej i nie przeszkodziły mu w tym liczne kontuzje, które go nękały.

Jego transfer z Fiorentiny do Juventusu wywołał zamieszki w stolicy Toskanii. Oba kluby bowiem od wielu lat nie miały ze sobą po drodze – fani 'Violi’ choćby wyśmiewali tragedię na Heysel, w której życie straciło wielu 'juventinich’.

W czasach Brescii – Baggio do tego stopnia dbał w pewnym momencie o swoje zdrowie, że kilka dni między meczami spędzał na odpoczynku i potrafił pomijać treningi tylko po to, aby być gotowym w najważniejszym momencie, gdy potrzebuje go jego drużyna.