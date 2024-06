Polak ma nowego trenera – jego klub wpłacił klauzulę

Karol Linetty jest już po kolejnym sezonie w Torino i wkrótce będzie miał okazję współpracować z nowym trenerem. Polak jest po kilku sezonach współpracy z Ivanem Juriciem. Teraz się to zmieni, gdyż z końcem czerwca wygaśnie umowa Serba. Torino nie czekało z decyzją i po pewnych negocjacjach wykupiło z Venezii Paolo Vanolego. Dla byłego piłkarza Rangers i zwycięzcy Pucharu UEFA 1999 z Parmą będzie to pierwsza praca we włoskiej elicie.

Polak ma nowego trenera

Paolo Vanoli pracował w Venezii przez niecałe dwa sezony. Uwolnił klub z marazmu i wielkiej pomyłki jaką był wtedy będący na fali wznoszącej z racji awansu z Sudtirolem do Serie B Ivan Javorcić. Chorwat totalnie nie poradził sobie w Wenecji, okazały się to dla niego za duże buty. Vanoli (m in. były trener Spartaka Moskwa) znakomicie poradził sobie z misją posprzątania po nim stajni Augiasza z Pier Luigi Penzo.

Il nostro nuovo Mister: Paolo Vanoli! 🐂 pic.twitter.com/8Lc2daWhl5 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024

Venezia Vanolego zajęła w sezonie zasadniczym trzecie miejsce w Serie B, ale dotarła do finału baraży o włoską elitę. Tam w dwumeczu jego podopieczni okazali się oni lepsi o jednego gola od drużyny Cremonese, prowadzonej przez Giovanniego Stroppę (0:0 i 1:0). Bohaterem decydującego dwumeczu znów okazał się znany z Ekstraklasy Christian Gytkjaer, w 2022 roku bohater Monzy Silvio Berlusconiego.

Venezia podpisując z nim umowę wpisała w kontrakt klauzulę w wysokości miliona euro. Urbano Cairo chciał jednak zapłacić połowę tej kwoty. Dyrektor sportowy Antonelli wiedział, że Vanoli chciałby podjąć pracę w Serie A w innym klubie, dlatego zgodził się na 800 tysięcy euro.

Vanoli to dwukrotny reprezentant Włoch (jedna bramka). Przez siedem lat pracował przy różnych włoskich kadrach, począwszy od U17 do seniorskiej. W Chelsea oraz Interze Mediolan pracował jako asystent Antonio Conte. Później zdecydował się pracować jako pierwszy trener i podjął się pracy w Moskwie.

Torino w ostatnim sezonie Serie A zajęło dziewiątą lokatę, wyprzedzając o jedną pozycję broniące tytułu SSC Napoli. Ekipa ze stolicy Piemontu po raz kolejny udowodniła swoją znakomitą postawie w defensywie tracąc jedynie 36 bramek, co jest wynikiem lepszym od aż pięciu włoskich pucharowiczów w nowym sezonie. Wszystko to mając przez znakomitą większość sezonu poza grą Perra Schuursa, który był pewnym punktem defensywy u Juricia.

Linetty gra w Torino od 2020 roku. Polak w koszulce 'Granata’ rozegrał już 103 mecze w Serie A, w których strzelił dwie bramki. Klub Urbano Cairo zapłacił za niego 7.5 miliona euro – Polak ma jeszcze rok ważną umowę.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: