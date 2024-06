Puszcza Niepołomice szaleje na rynku transferowym

Puszcza Niepołomice jest jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym. Ubiegłoroczny beniaminek Ekstraklasy sprowadził już czterech nowych zawodników, a wkrótce ściągnie kolejnego uznanego ligowca. ”Żubry” wyrastają na drużynę, która nie chce do ostatniej kolejki drżeć o utrzymanie.

Puszcza wzmacnia defensywę

Zimą 2023 roku, kilka miesięcy przed historycznym awansem do Ekstraklasy, Puszcza wypożyczyła z łotewskiej Valmiery Romana Yakubę. Ukrainiec od początku stał się kluczową postacią defensywy, bo w rundzie wiosennej wystąpił we wszystkich 18 meczach, a 16 razy zagrał w pełnym wymiarze czasowym.

W poprzednim sezonie opuścił tylko jeden mecz Ekstraklasy i to przez nadmiar żółtych kartek. Aż 31 spotkań rozegrał ”od deski do deski” i dołożył cztery bramki oraz dwie asysty. Tylko trzech zawodników Puszczy miało lepszy wynik w klasyfikacji kanadyjskiej, co jest imponującym wynikiem, jak na stopera.

Wypożyczenie Yakuby dobiegało końca wraz z końcem czerwca, ale Puszcza zdecydowała się zatrzymać go u siebie. Łotewskie media informowały o wykupieniu Ukraińca z Valmiery za kwotę 870 tysięcy euro, co jest rekordem transferowym Puszczy. Yakuba podpisał z Puszczą nowy, dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o rok.

W poprzednim sezonie Yakuba przeważnie grywał w parze z Arturem Craciunem, ale wkrótce może się to zmienić. Do Puszczy dołączył także Dawid Szymonowicz, który niemal ostatnie trzy lata spędził w Warcie Poznań. Kontrakt Szymonowicza z Wartą wygasał w czerwcu 2025 roku, ale spadek ”Zielonych” z Ekstraklasy i problemy finansowe klubu spowodowały jego rozwiązanie. Puszcza nie musiała więc wyłożyć za 28-latka ani złotówki. W barwach Warty Szymonowicz rozegrał 86 meczów. W poprzednim klubie stanowił o sile defensywy, bo aż 82 mecze rozegrał w pierwszym składzie.

Przed pobytem w Warcie Szymonowicz był piłkarzem w Cracovii. Nie jest on jedynym nowym zawodnikiem Puszczy z przeszłością w ”Pasach”, bo do zespołu dołączył Michal Siplak. Słowak aż przez sześć lat był piłkarzem Cracovii i w międzyczasie sięgnął z nią po Puchar oraz Superpuchar Polski. Rok temu jego umowa z Cracovią dobiegła końca i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Górnika Zabrze. Tam wystąpił w 16 meczach, ale aż 13 rozegrał jesienią w 2023 roku. W rundzie wiosennej był głównie rezerwowym, a ostatni raz w pierwszym składzie wybiegł w lutym.

ℹ️ Dawid Szymonowicz rozwiązał kontrakt z Wartą Poznań i nie będzie reprezentował jej barw w nadchodzącym sezonie. Nowym klubem 28-letniego obrońcy została Puszcza Niepołomice. Dawid, dziękujemy za wszystko! 💚 Szczegóły 👉🏼 https://t.co/4uejIEWMlU pic.twitter.com/nmL5NizU70 — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 21, 2024

Siplak przeważnie grywał na lewej stronie obrony – podobnie, jak Dawid Abramowicz, którego transfer ma zostać wkrótce ogłoszony. Ostatnie pięć sezonów – z półroczną przerwą na wypożyczenie do Wisły Kraków – spędził w Radomiaku Radom, z którym w 2021 roku wywalczył awans do Ekstraklasy. W ciągu trzech ostatnich sezonów opuścił tylko trzy ligowe mecze ”Warchołów”.

W barwach Radomiaka rozegrał łącznie 156 meczów i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji wszechczasów klubu. Jako boczny stoper lub wahadłowy strzelił 14 goli i dołożył 18 asyst. W poprzednim sezonie niejednokrotnie przywdziewał opaskę kapitańską. Wydaje się, że to Abramowicz będzie pierwszym wyborem Tomasza Tułacza na lewą stronę obrony. Zastąpi on Michała Koja, którego kontrakt z Puszczą wygasa wraz z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony.

Puszcza sięgnęła nie tylko po doświadczonych ekstraklasowiczów, ale też młodych zawodników z niższych szczebli. Na zasadzie wolnego transferu sprowadzili 23-letniego Patryka Kielisia z drugoligowego Hutnika Kraków, którego umowa wygasała pod koniec czerwca. Kieliś aż cztery lata spędził w Hutniku, gdzie głównie występował na prawej stronie obrony, ale był ustawiany także wyżej. W poprzednim sezonie wystąpił w 32 meczach II ligi, w których strzelił trzy gole i dołożył siedem asyst.

Puszcza co się bawi na rynku za hajs z Zapolnika 🙂 Tylko w tym okienku: – Siplak

– Szymonowicz

– Kieliś

– Yakuba (rekord transferowy klubu)

– Ambramowicz 🔜 Bardzo solidne ruchy jak na czerwiec i drużynę z najniższym budżetem w lidze. https://t.co/qNiYjmjF2i — Oskar Mochnik (@Oskar_M04) June 21, 2024

Transfery w Puszczy działają w obie strony, bo jak dotąd aż sześciu zawodników pożegnało się z Niepołomicami. Oprócz Michała Koja klub na zasadzie wolnego transferu opuszczą Maciej Firlej i Jakub Bartosz. Z wypożyczeń wracają zaś Jordan Majchrzak i Oliwier Zych. Z kolei do pierwszoligowej Bruk-Bet Termaliki przeniesie się współlider klasyfikacji kanadyjskiej Puszczy w poprzednim sezonie – Kamil Zapolnik. Jak informował Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”, ma być to transfer gotówkowy.

