Raków Częstochowa przygotowuje prawdziwą rewolucję kadrową

Raków Częstochowa rozpoczął już przygotowania z Markiem Papszunem u sterów do nowego sezonu Ekstraklasy. W tym celu „Medaliki” wybierają się w niedzielę na obóz do Arłamowa. Jak ustaliły „Meczyki” do Arłamowa nie pojadą Sonny Kittel, Adnan Kovacević i Łukasz Zwoliński. Cała trójka najprawdopodobniej odejdzie z klubu.

Raków Częstochowa rozpoczyna przygotowania do sezonu

Kilka tygodni temu nastał nieoczekiwany powrót do Rakowa Częstochowa. „King Papszun” jak był pieszczotliwie nazywany Marek Papszun, po roku przerwy powrócił do miejsca, w którym odnosił kapitalne sukcesy. Teraz po fatalnym poprzednim sezonie włodarze klubu na czele z Michałem Świerczewskim chcą, by „Medaliki” znów były w czołówce polskiej Ekstraklasy.

Dzięki portalowi „Meczyki.pl” wiemy, że Raków Częstochowa jutro wybiera się na obóz przygotowawczy przed nowym sezonem do Arłamowa. Ma tam przebywać aż do 6 lipca. Wiemy też, że na ten obóz nie pojedzie trzech piłkarzy: Sonny Kittel, Adnan Kovacević i Łukasz Zwoliński. To może oznaczać, że cała trójka jest na wylocie z Rakowa i może śmiało sobie szukać nowego pracodawcy.

A może by tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? 😜 Jutro zaczynamy #ArłamówCamp 🔜 pic.twitter.com/w123PcqhxB — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 22, 2024

Papszun ich nie chce

30-letni Adnan Kovacević trafił do Rakowa latem ubiegłego roku. Miał być wzmocnieniem drużyny przed walką w europejskich pucharach. Tym bardziej że już w przeszłości grał w Polsce, konkretniej w Koronie Kielce. Owszem Bośniak zagrał w 22 meczach, ale uzbierał w nich tylko 1500 minut. Teraz jest okazja by szybko i bezboleśnie rozstać się, z tym zawodnikiem.

Najbardziej dziwić może chęć rozstania z Łukaszem Zwolińskim. Zanim Marek Papszun odchodził na rok przerwy, to napastnik miał u niego pewne miejsce w składzie. Teraz jednak wydaje się, że przyszedł czas na pożegnanie. Zwoliński w poprzednim sezonie rozegrał dla „Medalików” 38. spotkań, w których zanotował osiem trafień.

Sonny Kittel zawiódł na całej linii

Niemiec przenosił się na Jasną Górę latem 2023 roku z HSV Hamburg. W Niemczech, mimo że grał na poziomie 2. Bundesligi to miał status gwiazdy. Ten ruch miał wywindować Raków na jeszcze wyższy poziom. Tak się jednak nie stało.

Na początku szło 31-latkowi całkiem nieźle. Strzelił przecież gola przeciwko Karabachowi w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To był jednak jedyny wart uwagi moment Niemca w Polsce. Dawid Szwarga przestał na niego stawiać. To spowodowało, że Kittel odszedł zimą na wypożyczenie do Western Sydney Wanderers. Wiemy już też, że Australijczycy nie zamierzają wykupić piłkarza.

As expected, Sonny Kittel has officially departed the Wanderers after spending six months at the club on a loan deal. https://t.co/CNAzqy3S8H — WESTSYDFAN (@WESTSYDFAN) May 30, 2024

Marek Papszun na powitalnej konferencji odniósł się do sytuacji Niemca. Trener wprost dał do zrozumienia, że nie widzi go w składzie. Raków Częstochowa zapłacił za Kittela ok. miliona euro. Ciężko będzie odzyskać całość tej kwoty w potencjalnym transferze.

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: