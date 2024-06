Bayern Monachium sprowadzi gwiazdę Premier League

Bayern Monachium wzmacnia się przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jak informuje Florian Plettenberg, ,,Bawarczycy” wygrali rywalizację o gwiazdę Premier League – Michaela Olise. Niemiecki klub zapłaci Crystal Palace około 60 milionów euro.



Wraz ze startem rozgrywek ,,Bawarczyków” poprowadzi Vincent Kompany. Belg ostatnie dwa sezony spędził trenując Burnley. Pomógł wprowadzić klub do Premier League, jednak ich przygoda w angielskiej elicie trwała krótko, bo zaledwie rok. Kompany dysponował najmłodszym składem w lidze i preferował efektowny styl gry dla oka. Burnley podchodził bardzo odważnie do swoich pojedynków nie uginając się nawet zespołom z „Big Six”. Nie wystarczyło to jednak w kontekście walki o utrzymanie się ostatecznie zajęli 19. miejsce w tabeli. Belg wciąż jednak cieszy się sporym zaufaniem. Postrzegany jest również jako trener ze sporym potencjałem z czego zdaje sobie sprawę Bayern kontraktując 38-latka.

,,Bawarczycy” rozpoczynają wzmacnianie drużyny przed startem nowego sezonu. Jak informuje Florian Plettenberg, klub doszedł do porozumienia ze wschodzącą gwiazdą Premier League – Michaelem Olise. Kompany przez ostatni rok spędzony w Burnely miał idealną okazję do obserwowania zawodnika. Według informacji Bayern wraz ze wszystkimi dodatkami zapłaci Crystal Palace 60 milinów euro. Olise podpisze kontrakt obowiązujący do 2029 roku.

🚨🔴 🆕 DONE DEAL | Michael #Olise will join FC Bayern!

➡️ Total agreement with Crystal Palace has been reached now

➡️ Contract probably until 2029

➡️ Bayern will pay around €60m in transfer fees!

Verbal agreement with the 22 y/o winger was done as reported via… pic.twitter.com/bVagoF7Vrj

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 22, 2024