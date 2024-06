Najlepszy strzelec EURO 2024. O samobóju słów kilka

Po dwóch kolejkach fazy grupowej EURO 2024 trzech najlepszych strzelców turnieju ma na koncie sześć bramek. UEFA zaliczyła tyle samo goli samobójczych. Widać pewien trend, jeśli chodzi o liczbę trafień do własnej siatki. Otóż pada ich po prostu więcej.

Moc samobójów

Średnio w co czwartym meczu na EURO 2024 pada bramka samobójcza. W liczbach bezwzględnych statystyka wygląda tak: sześć goli do własnej bramki na 24 spotkania. Do tej fazy EURO 2020 mieliśmy do czynienia z pięcioma samobójami. Piłkarze nie są nawet na półmetku, a już przebito większość turniejów pod względem bramek samobójczych. Przykładowo przez cały turniej EURO 2016 strzelono tylko dwa razy do własnej bramki, a dwa lata wcześniej na mistrzostwach świata pięć. Rekord, jeśli chodzi o takie trafienia na jednym trafieniu pobito podczas mistrzostw Europy 2020 – było to aż 11 swojaków.

In the history of the World Cup and European Championship, only the 2018 World Cup (12) and Euro 2020 (11) have seen more own goals than #Euro2024 (6). We've still got 28 games (plus the second 45 minutes of #TURPOR) left in this tournament… pic.twitter.com/eQ3i2EYu1b — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2024

Od EURO 1960 do EURO 2016 zanotowano osiem goli do własnej bramki. Zmiana była porażająca. Trend uwidocznił się jednak wcześniej. Na mundialu w 2018 roku aż 12 graczy miało na koncie trafienie do niewłaściwej bramki. Co ciekawe, cztery lata później na MŚ zanotowano jedynie dwa samobóje. Dotyczyły one graczy, którzy zagrali potem o medale imprezy.

Wyjątkowe przypadki dotyczące bramek samobójczych na EURO

Zarówno w meczu otwarcia EURO 2020, jak i EURO 2024 odnotowaliśmy tak zwane swojaki. Na tej niechlubnej liście znaleźli się Turek Merih Dmeiral (EURO 2020) oraz Niemiec Antonio Rüdiger (EURO 2024). Ogółem obrońca „Die Mannschaft” i Jorge Andrade to jedyni gracze w historii mistrzostw Europy, którzy strzelali samobóje we własnym kraju.

Są oczywiście bramki samobójcze przypadkowe, ale też takie, które przyprawiają o śmiech. Przykładem jest zupełnie świeżutki gol Sameta Akaydina w starciu z Portugalczykami, który źle podał do własnego bramkarza. Był to drugi przypadek w historii EURO, by samobój strzelono zza pola karnego. Pierwszy dokonał tego Pedri w meczu 1/8 finału ME 2020 z Chorwacją. Wtedy jego podania w kuriozalny sposób nie przyjął Unai Simon.

Najbardziej pechowe mecze na EURO, jeśli chodzi o samobóje, miały miejsce w fazie grupowej EURO 2020. Hiszpania w meczu grupy E pokonała 5:0 Słowację. Rękę wyciągnęli do tego Martin Dúbravka i Juraj Kucka. Jeszcze bardziej spektakularny jest przykład Portugalii. Ruben Dias oraz Raphael Guerreiro w ciągu czterech minut strzelili dwa samobóje dla Niemców. Nic dziwnego, że tamto starcie zakończyło się wygraną „Die Mannschaft” 4:2.

Wszystkie swojaki

Ogółem w historii mistrzostw Europy strzelono 24 gole samobójcze. Trzeba jednak pamiętać, że na początku na mistrzostwach grały tylko po cztery kraje, zatem spotkań też było po cztery – półfinały, mecz o brąz oraz finał. Tak było aż w pięciu turniejach. Dopiero potem powiększono EURO do ośmiu zespołów, co daje 14 spotkań, a w 1992 do 16 zespołów, co z kolei oznacza 31 meczów. Tak też było przez wiele lat – aż do EURO 2016, gdzie po raz pierwszy zagrały 24 reprezentacje. To daje aż 51 meczów. O samobóje więc łatwiej, choć w 2016 wcale ich wiele nie padło. Oto lista wszystkich w historii:

EURO 1976:

Anton Ondruš (Czechosłowacja) w półfinale z Holandią (3:1)

EURO 1996:

Ljubosław Penew (Bułgaria) w fazie grupowej z Francją (1:3)

EURO 2000:

Dejan Govedarica (Jugosławia) w ćwierćfinale z Holandią (1:6)

EURO 2004:

Jorge Andrade (Portugalia) w półfinale z Holandią (2:1)

Igor Tudor (Chorwacja) w fazie grupowej z Francją (2:2)

EURO 2012:

Glen Johnson (Anglia) w fazie grupowej ze Szwecją (3:2)

EURO 2016:

Gareth McAuley (Irlandia Północna) w 1/8 finału z Walią (0:1)

Birkir Már Sævarsson (Islandia) w fazie grupowej z Węgrami (1:1)

EURO 2020:

Merih Demiral (Turcja) w fazie grupowej z Włochami (0:3)

Ruben Dias (Portugalia) w fazie grupowej z Niemcami (2:4)

Martin Dúbravka (Słowacja) w fazie grupowej z Hiszpanią (0:5)

Raphel Guerreiro (Portugalia) w fazie grupowej z Niemcami (2:4)

Lukas Hradecky (Finlandia) w fazie grupowej z Belgią (0:2)

Mats Hummels (Niemcy) w fazie grupowej z Niemcami (0:1)

Simon Kjaer (Dania) w półfinale z Anglią (1:2)

Juraj Kucka (Słowacja) w fazie grupowej z Hiszpanią (0:5)

Pedri (Hiszpania) w 1/8 finału z Chorwacją (5:3)

Wojciech Szczęsny (Polska) w fazie grupowej ze Słowacją (1:2)

Denis Zakaria (Szwajcaria) w ćwierćfinale z Hiszpanią (1:1, k: 1:3)

EURO 2024:

Samet Akaydin (Turcja) w fazie grupowej z Portugalią (0:3)

Riccardo Calafiori (Włochy) w fazie grupowej z Hiszpanią (0:1)

Klaus Gjasula (Albania) w fazie grupowej z Chorwacją (2:2)

Robin Hranáč (Czechy) w fazie grupowej z Portugalią (1:2)

Antonio Rüdiger (Niemcy) w fazie grupowej ze Szkocją (5:1)

Maximilian Wöber (Austria) w fazie grupowej z Francją (1:2)

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: