Legia podjęła decyzję ws. przyszłości swojego bramkarza

Legia Warszawa poinformowała o przedłużeniu kontraktu aż do czerwca 2028 roku przez Macieja Kikolskiego. 20-letni bramkarz ma jednocześnie udać się na kolejne wypożyczenie – tym razem do Radomiaka Radom. Kikolski stanie więc przed szansą debiutu w Ekstraklasie.

Legia przedłużyła kontrakt ze swoim wychowankiem

Maciej Kikolski z Legią związany jest od 2017 roku, kiedy trafił do akademii tego klubu. Następnie był młodzieżowym zawodnikiem Legionovii Legionowo, a w 2019 roku trenował w juniorach Miedzi Legnica. Pod koniec 2020/21 zadebiutował w rezerwach Legii, a w sezonie 2021/22 naprzemiennie występował w drugiej drużynie oraz zespole U19.

Latem 2022 roku 18-letni wówczas Kikolski został wypożyczony do drugoligowej Pogoni Siedlce. Tam wystąpił w 31 z 34 ligowych meczach, w których zachował dziewięć czystych kont. Tylko trzech bramkarzy w sezonie 2022/23 II ligi więcej razy zagrało ”na zero z tyłu”. Choć Pogoń nie awansowała do I ligi, Kikolski zaznał smaku gry na zapleczu Ekstraklasy. Został bowiem wypożyczony do GKS-u Tychy, gdzie wystąpił we wszystkich 34 ligowych meczach. Tam zachował 12 czystych kont i zajął pod tym względem piąte miejsce w klasyfikacji bramkarzy – ex aequo z Pawłem Lenarcikiem z Arki Gdynia.

📊Maciej Kikolski (2004) 🆚 Arka Gdynia

➖4/5 udanych interwencji (bez szans przy bramce Czubaka). 🆚 Wisła Kraków

➖6/6 udanych interwencji przy xCG=1.67. W tym sezonie uchronił GKS Tychy przed stratą 6 bramek. Całkiem niezłego bramkarza ogrywa Legia na zapleczu. #TYCARK pic.twitter.com/KPWg6GTtZF — Maciej Skucha (@Maciej_Skucha) March 2, 2024

W listopadzie 2022 roku Kikolski zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19, a rok później po raz pierwszy zagrał w kadrze U20. Władze Legii, widząc, że wyrasta im kolejny bramkarski diament, zdecydowały o przedłużeniu kontraktu z utalentowanym zawodnikiem. Kikolski podpisał z Legią nową umowę, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28.

Jednocześnie 20-latek zaliczy kolejny awans sportowy, bo jak informuje Paweł Gołaszewski z ”Piłki Nożnej”, golkiper uda się na roczne wypożyczenie do Radomiaka Radom. Wszystko wskazuje, że również tam stanie się podstawowym bramkarzem, bo do Górnika Zabrze przeniósł się Filip Majchrowicz, a do Legii z wypożyczenia wraca Gabriel Kobylak. Dla Kikolskiego byłby to więc debiutancki sezon na poziomie Ekstraklasy.

20-letni bramkarz Maciej Kikolski, absolwent Akademii Legii i młodzieżowy reprezentant Polski, przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2027/28. Więcej➡️ https://t.co/6f2POYZucc 📸@kuba_wydra pic.twitter.com/rz41lGCrH9 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) June 22, 2024

W rozmowie z mediami klubowymi Kikolski tak skomentował podpisanie nowego kontraktu z macierzystym klubem:

”Kontrakt podpisany z Legią to dowód, że klub wiąże ze mną swoje plany i dotychczasowa przygoda przy Łazienkowskiej to nie koniec moich możliwości, tylko ich część. Cieszę się i jestem dumny, że otrzymałem takie zaufanie, ale to też powód, żeby coraz ciężej pracować. Dla każdego chłopaka z Warszawy gra w Legii to marzenie.”

Dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński dodał:

”Sytuacja Maćka pokazuje, że mamy różne ścieżki rozwoju dla zawodników. On zdobywał doświadczenie i ogranie na wypożyczeniach – najpierw na poziomie II, a następnie I ligi, bardzo płynnie pokonując kolejne szczeble i budując swoją pozycję. Obecnie planujemy kolejny krok z jego udziałem – tym razem wypożyczenie do jednego z klubów Ekstraklasy, z którego może wrócić do nas jako lepszy zawodnik, walczący o miejsce w podstawowym składzie. W ten sposób zabezpieczamy dla klubu opcje na przyszłość.”

fot. Jakub Wydra / Legia Warszawa

