Juventus dopina wielką wymianę oraz kwestię nowego sponsora

Juventus od dłuższego czasu pracuje nad wymianą, która w teorii oznacza ogromne wzmocnienie zarówno na boisku, jak i poza nim. Do Turynu bowiem Cristiano Giuntoli planuje bowiem sprowadzić Douglasa Luiza z Aston Villi oraz jego partnerkę Alishę Lehmann do Juve Women. W drugą stronę powędrują natomiast Samuel Iling Junior oraz Enzo Barrenechea. Do sfinalizowania pozostały detale. Przy okazji, zmieni się też sponsor koszulkowy Juve.

Juventus dopina wielką wymianę

Do tej wielkiej wymiany dojdzie głównie przez skomplikowaną sytuację klubu z Birmingham z tak zwanym PSR. W marcu Villa odnotowała roczną stratę w wysokości około 120 milionów funtów po opodatkowaniu w porównaniu z zyskiem wynoszącym 300 000 funtów w analogicznym okresie 12 miesięcy wcześniej. O wymianie między klubami mówi się już od pewnego czasu. Juventus zachowa przy obu sprzedawanych zawodnikach 10 procent z ich przyszłego transferu.

Klub z Turynu dopłaci 25 milionów euro do wymiany. Początkowo zamiast Argentyńczyka mówiło się o Westonie McKenniem, ale Amerykanin odmówił transferu. Testy medyczne, Luiz przejdzie w Stanach Zjednoczonych w trakcie Copa America. Jego partnerka, Alisha Lehmann trafi do Juve Women – ma ona ogromną wartość marketingową. Na Instagramie śledzi ją aż 16 milionów obserwujących – dla przykładu choćby Barbara Bonansea to jedynie 660 tysięcy. Istna przepaść, ale transfer Szwajcarki to szansa na swoisty kobiecy odpowiednik efektu Beckhama we włoskiej piłce kobiet.

PSR (Profitability and Sustainability Rules) to kontrolowanie wydatków, które ma na celu promowanie stabilności finansowej i równowagi konkurencyjnej w Premier League. Przepisy ograniczają straty, jakie klub Premier League może ponieść w ciągu trzech lat do 105 milionów funtów za okres ostatnich trzech sezonów.

Nie tak dawno temu za kwestie finansowe ukarano Everton, Nottingham Forest oraz Sheffield United. Penalizacja w tych przypadkach nastąpiła poprzez punkty oraz karę finansową. Coraz częściej jednak kwestionuje się zasadność zasad PSR wprowadzonych po raz pierwszy w 2013 roku.

Od sezonu 2025/26 nastąpić ma przemodelowanie zasad PSR, aby odzwierciedlić jak najmocniej Finansowe Fair Play będące w Europie. Nowe ramy ograniczą kluby Premier League rywalizujące w Europie do wydawania 70 procent obrotów, ale – i to jest kluczowa różnica w stosunku do UEFA – pozwolą pozostałej części ligi wzrosnąć do 85 procent.

Kluby 'Big Six’ nie odczują zbytnio tej zmiany, z uwagi na nadal spore możliwe wydatki w kwestii pensji dla nowych piłkarzy. Według danych portalu ’ The Athletic ’, Manchester City na płace, transfery i prowizje dla agentów nadal będzie mógł płacić nieco ponad pół miliarda funtów (wcześniej nieco ponad 710 milionów). Tymczasem ponad połowa klubów Premier League nie będzie w stanie przekroczyć wydatków na skład w wysokości 200 milionów funtów, nawet jeśli pozwolono im zwiększyć limit do 85%. Wymiany piłkarzy będą dla nich najlepszym sposobem na zwiększenie możliwości wydawania pieniędzy.

Nowy sponsor Juventusu – poznamy go już wkrótce?

Juventus wciąż prowadzi negocjacje co do nowego sponsora na koszulkach. Z końcem czerwca 2024 roku zakończyła się umowa Jeepa – 45 milionów euro rocznie, a przy sezonie bez europejskich pucharów – 38. Amerykańska marka samochodów rozpoczęła się w 2014 roku, wraz z fuzją Fiata i Chryslera.

Obecnie to linie lotnicze Saudia pracują nad podpisaniem umowy z Juve. Specjalista od marketingu Łukasz Bączek podał, że te konkretne linie lotnicze płacą Newcastle United trzy miliony funtów rocznie za bycie oficjalnym partnerem klubu. Dodał, że według źródeł włoskich odrzucona oferta Riyadh Air była warta 120 mln euro w ramach sześcioletniej umowy sponsorskiej, czyli 20 mln europejskiej waluty rocznie. Dla turyńczyków to za mało.

