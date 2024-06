Niemcy ratują remis w doliczonym czasie

Sąsiedzkie starcie o to, kto wygra grupę A. Niemcy kontra Szwajcaria. Oczywistym faworytem przed spotkaniem była drużyna gospodarzy tego turnieju. Podopieczni Juliana Nagelsmanna w przekonującym stylu wygrali oba poprzednie starcia, z kolei prowadzeni przez Murata Yakina Szwajcarzy pokonali Węgrów i zanotowali remis ze Szkocją. Dzisiaj to „Die Mannschaft” nie okazali się zespołem lepszym jedynie remisując ze Szwajcarami 1:1.

Już w drugiej minucie spotkania pierwszą okazję mieli Niemcy. İlkay Gündoğan otrzymał piłkę w polu karnym lecz jego strzał zablokował Yann Sommer. Chwilę później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarz reprezentacji Szwajcarii ponownie musiał interweniować.

Stroną kontrolującą spotkanie byli gospodarze turnieju. W 16. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Robert Andrich. Yann Sommer fatalnie się pomylił źle obliczając tor lotu piłki a ta wpadła do siatki nad jego rękami. Na jego szczęście – kilka sekund wcześniej Jamal Musiala faulował jednego z obrońców. Sędzia tego spotkania Daniele Orsato po analizie VAR stwierdził, że w akcji bramkowej Niemiec rzeczywiście faulował ratując tym samym szwajcarskiego bramkarza przed kompromitacją.

Andrich thought he had given Germany the lead vs. Switzerland, but his goal was overturned by VAR for this foul by Jamal Musiala in the buildup 😮 pic.twitter.com/XEYPr6Hxsn

— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2024