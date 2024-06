Raków sprowadza Greka

Kilka dni temu informowaliśmy, że Raków Częstochowa przygotowuje prawdziwą rewolucję kadrową. Zespół z pod Jasnej Góry opuścić mają Łukasz Zwoliński, Sonny Kittel i Adnan Kovacević. Jak donosi grecki „Sport24” w Częstochowie niedługo pojawi się grecki pomocnik Vasilios Sourlis.

Kogo sprowadza Raków?

Vasilios Sourlis to 21-letni środkowy pomocnik występujący w ostatnim sezonie w barwach Asteras Tripoli. W ostatnim sezonie rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zawodnik jest bardzo ważnym elementem młodzieżowej reprezentacji Grecji. W drużynie U-21 wszechstronny pomocnik gra niemal od deski do deski.

Jak informuje grecki portal Asteras Tripoli osiągnął ostateczne porozumienie z Rakowem w sprawie sprzedaży Vassiliosa Sourlisa. Według tego samego źródła Grek ma zjawić się w Częstochowie we wtorek i wówczas przejść testy medyczne przed transferem. Wychowanek Olympiakosu Pireus ma w drużynie „Medalików” zastąpić Giannisa Papanikolaou. Reprezentant Grecji za ponad 2 miliony euro przeniesie się do tureckiego Caykur Rizesporu.

🚨Grecki pomocnik klubu Asteras Tripoli – Vasilios Sourlis zostanie nowym zawodnikiem #Raków Częstochowa! W najbliższy wtorek pojawi się w Częstochowie w celu podpisania kontraktu. Według moich informacji kwota transferu wyniesie 200 tyś. euro + bonusy💪@MichalS1978 dobra robota! pic.twitter.com/Of2L2kjj7C — MsPL (@MsPL192117) June 23, 2024

Raków Częstochowa będzie drugim zagranicznym klubem w karierze młodego Greka. W sezonie 2022/2023 udał się na półroczne wypożyczenie do występującej w Eredivisie Fortuny Sittard. Holandii podbić mu się nie udało, bo zaliczył tylko trzy występy.

Dołączy do zespołu w Arłamowie

Raków Częstochowa w poniedziałek udał się na obóz przedsezonowy do Arłamowa. Marek Papszun po roku przerwy powrócił do miejsca, w którym odnosił spektakularne sukcesy. W kadrze „Medalików” znalazło się miejsce dla 26 zawodników, w tym aż pięciu bramkarzy oraz kilku zawodników z akademii.

Na zgrupowaniu oprócz wspomnianych Sonnego Kitteal, Adnana Kovacevicia i Łukasza Zwolińskiego zabraknie również Deiana Sorescu oraz Bogdana Racovitan, którzy przebywają na EURO 2024 w Niemczech z rumuńską drużyną. Nie będzie również Johna Yeboaha, który przebywa wraz z reprezentacją Ekwadoru na Copa America.

Z powodów zdrowotnych trenować z drużyną nie mogą również Ivi Lopez, Srdjan Plavsić, Zoran Arsenić i Szymon Czyż. Młody Grek po finalizacji transferu dołączy do grupy znajdującej się w Arłamowie.

fot. screen YouTube/Raków Częstochowa

