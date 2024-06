Manuel Neuer pobił rekord mistrzostw Europy

Niedzielne spotkanie pomiędzy Szwajcarią a Niemcami (1:1) było 18 spotkaniem, które na turnieju rangi mistrzostw Europy rozegrał Manuel Neuer. 38-letni bramkarz pobił rekord należący do Gianluigiego Buffona.

Bramkarz Bayernu Monachium został samodzielnym liderem tej klasyfikacji w niedzielę na Frankfurt Arena. Reprezentacja Niemiec wywalczyła awans do 1/8 finału w związku z czym rekord będzie jeszcze śrubowany. Jeżeli „Die Mannschaft” dotrze do finału turnieju a Manuel Neuer rozegra wszystkie spotkania będzie miał ich na koncie aż 22.

Tak wygląda ranking dziesięciu bramkarzy z największą liczbą występów na mistrzostwach Europy:

Manuel Neuer has now made more appearances than any other goalkeeper in the history of the Men's European Championships:

◉ 18 – Manuel Neuer

◎ 17 – Gianluigi Buffon

◎ 16 – Edwin van der Sar

◎ 16 – Rui Patricio

Some legendary names. 🧤#EURO2024 pic.twitter.com/Fkl427guTo

— Squawka (@Squawka) June 23, 2024