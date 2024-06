Kamil Grosicki kończy karierę reprezentacyjną

Kamil Grosicki na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grosicki rozegrał dla ”Biało-Czerwonych” 94 mecze, co na razie stawia go na dziesiątym miejscu w klasyfikacji wszechczasów. Kariera reprezentacyjna ”Grosika” trwała ponad 16 lat. Jest najstarszym polskim zawodnikiem, który wystąpił na dużym turnieju.

Grosicki kończy karierę reprezentacyjną

Pierwsze informacje o zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Kamila Grosickiego zaczęły docierać podczas treningu. Przed rozpoczęciem zajęć wygłosił przemowę do reszty kadrowiczów, po której został nagrodzony brawami i wyściskał się z każdym z nich. Następnie zwołano specjalną konferencję prasową, na której sam Grosicki potwierdził zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Kamil Grosicki zaczął trening od przemowy dla całej drużyny, zakończyły ją brawa, a później były uściski z każdym z kolegów. To pożegnanie z kadrą, ostatni trening #POLFRA #EURo2024 pic.twitter.com/hC1X7Reojo — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 24, 2024

Grosicki powiedział, że decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej podjął przed mistrzostwami Europy. ”Z dumą i honorem przekazałem selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji Polski (…) O tej decyzji myślałem już w trakcie sezonu. Moim celem było pojechać na ten turniej i ten cel zrealizowałem. Ostateczną decyzję o końcu kariery reprezentacyjnej podjąłem przed meczem z Holandią” – mówił.

”Grosik” dodał, że bardzo chciałby zostać pożegnany podczas domowego meczu Polaków – „Moim marzeniem jest rozegrać mecz pożegnalny w Polsce. Będę rozmawiał o tym z selekcjonerem i prezesem Kuleszą. Mam nadzieję, że to się uda.”

Nie zabrakło również podziękowań za wsparcie w kierunku kibiców – ”Chciałbym podziękować przede wszystkim kibicom, którzy przez te lata wspierali mnie i reprezentację, również kolegom z drużyny, że mogliśmy spędzić wiele pięknych chwil w kadrze i godnie reprezentować nasz kraj (…) Przez te kilkanaście lat zawsze z dumą przyjeżdżałem na reprezentację i zawsze będę jej kibicował.”

"Nadszedł dzień dzisiejszy…"

Kamil Grosicki ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. 🇵🇱

Dziękujemy Kamil! ❤️ pic.twitter.com/Gv81FdfYOY — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 24, 2024

Kamil Grosicki w reprezentacji Polski debiutował pod wodzą Leo Beenhakkera. 2 lutego 2008 roku zaliczył premierowe 10 minut w towarzyskim meczu z Finlandią. EURO 2012 było dla niego pierwszym w karierze dużym turniejem. Mecze z Grecją i Rosją przesiedział na ławce rezerwowych, a w meczu z Czechami zmienił w 56. minucie Eugena Polanskiego.

Najlepszy okres w kadrze Grosicki przeżywał za kadencji Adama Nawałki. Wtedy zdobył 12 z 17 bramek oraz zaliczył 16 z 24 asyst dla reprezentacji. Dwie asysty zanotował na EURO 2016 (ze Szwajcarią i Portugalią), a jedną na mistrzostwach świata w Rosji (przeciwko Senegalowi). Na EURO 2020 nie pojechał, ale został powołany przez Czesława Michniewicza na mundial do Kataru. Tam wszedł w końcówce przegranego meczu 1/8 finału z Francją.

Podczas EURO 2024 również zaliczył jeden występ, gdy wszedł na ostatni kwadrans meczu z Austrią. Tym samym stał się on najstarszym reprezentantem Polski, który zagrał na dużym turnieju. Był to jego 94. występ w kadrze, co na razie stawia go na dziesiątym miejscu w klasyfikacji wszechczasów. ”Na razie”, bo tylko dwa mecze mniej na koncie ma Piotr Zieliński, więc wkrótce przeskoczy Grosickiego w tym zestawieniu.

Pamiętacie to? Polska Portugalia Euro 2016

!G: news.polska (20,300 follow) pic.twitter.com/48poRFXRjh — NEWS POLSKA (@news_polska_) June 8, 2024

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: