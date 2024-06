Patryk Klimala skreślony przez Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław wyruszył na obóz przygotowawczy do austriackiego Aigen im Muhlkreis. W gronie zawodników powołanych na trwające od 24 czerwca do 3 lipca zgrupowanie nie znalazł się Patryk Klimala. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie jest to podyktowane decyzją trenera.

Patryk Klimala nie sprawdził się

25-letni napastnik wrócił do Ekstraklasy zimą po tym jak rozwiązał kontrakt z izraelskim Hapoelem Beer Szewa tuż po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Śląsk Wrocław poinformował o podpisaniu kontraktu z byłym zawodnikiem Celticu Glasgow i New York Red Bulls w listopadzie 2023 roku.

Patryk Klimala miał zostać gwiazdą „Wojskowych”. W momencie ogłoszenia jego transferu wydawało się, że wraz z Erikiem Exposito stworzy genialny duet napastników, który poprowadzi Śląsk Wrocław do mistrzostwa Polski. Napastnik regularnie otrzymywał szansę do zaprezentowania swoich umiejętności, lecz zamiast ze strzelanych bramek został we Wrocławiu zapamiętany raczej z fatalnego pudła w doliczonym czasie meczu z Ruchem Chorzów.

JAK on tego nie strzelił? 🤯🤯🤯 Patryk Klimala miał na nodze piłkę na remis, ale… musicie to sami zobaczyć 👇 pic.twitter.com/qXL15sXbhS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

W sumie w barwach Śląska Wrocław Patryk Klimala rozegrał 11 spotkań, w których zanotował tylko jedną asystę – właśnie we wspomnianym meczu z Ruchem Chorzów.

Czytelny sygnał?

Po fatalnym pudle w meczu z Ruchem Chorzów napastnik już więcej w barwach „Wojskowych” nie wystąpił. W ostatnich czterech spotkaniach z ŁKS-em Łódź, Cracovią, Radomiakiem Radom i Rakowem Częstochowa nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Drużyna bez niego zanotowała cztery zwycięstwa, które ostatecznie pozwoliły Śląskowi na zdobycie wicemistrzostwa Polski.

Podopieczni Jacka Magiery po krótkim urlopie przygotowują się już do kolejnego sezonu. Po krótkim obozie w Karpaczu przeniosą się do Austrii. Śląsk Wrocław już 25 lipca pojedzie na Łotwę, by zmierzyć się z wicemistrzem tamtejszej ligi – drużyną Riga FC – w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

W zgrupowaniu nie weźmie udziału kilku zawodników. Rehabilitację wciąż przechodzi Bartosz Głogowski. Podobnie sytuacja wygląda z Yehorem Matsenką oraz Oleksandrem Gavrylenką (zawodnik trenuje ze Śląskiem), a Łukasza Bejgera czeka zabieg ortopedyczny. Decyzją trenera na… — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 24, 2024

Brak zaproszenia na wyjazd dla polskiego napastnika jest czytelnym sygnałem dotyczącym jego przyszłości w klubie. Jacek Magiera rezygnuje z napastnika na miesiąc przed pierwszymi meczami w europejskich pucharach. W kadrze „Wojskowych” na obóz w Aigen im Muhlkreis znajduje się tylko dwóch napastników. Pierwszy z nich to Patryk Szwedzik, 22-latek pełniący marginalną rolę w sezonie 2023/2024. Drugą strzelbą jest Junior Eyamba, 22-letni Szwajcar, który do klubu dołączył z rezerw BSC Young Boys.

fot. screen YouTube/Śląsk Wrocław

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: