Reprezentant Polski kontuzjowany! Nie zagra z Francją?

Reprezentacja Polski jako pierwsza straciła szanse na awans do fazy pucharowej EURO 2024. Mecz z Francją będzie jedynie meczem o honor. Przeciwko „Trójkolorowym” najprawdopodobniej nie wystąpi Taras Romanczuk, który doznał urazu na poniedziałkowym treningu.

Reprezentacja Polski bez Romanczuka

Na początku poniedziałkowego treningu Taras Romanczuk zgłosił uraz po czym opuścił murawę wraz z doktorem Jackiem Jaroszewskim i udał się do szatni. Nie wiadomo jeszcze co dolega pomocnikowi Jagielloni Białystok, ale najprawdopodobniej zabraknie go w trzecim spotkaniu fazy grupowej.

Taras Romanczuk nie dokończył treningu ‼️ Po kilku minutach zgłosił uraz trenerowi, a po szybkiej konsultacji z lekarzem zszedł z boiska #POLFRA #EURo2024 pic.twitter.com/2I6eQcQU2h — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 24, 2024

Taras Romanczuk wrócił do kadry reprezentacji Polski po sześciu latach przerwy. W 2018 roku otrzymał szansę debiutu przeciwko reprezentacji Korei Południowej za kadencji selekcjonera Adama Nawałki. Nie znalazł się jednak w gronie powołanych na nieudane mistrzostwa świata w Rosji. Michał Probierz zdecydował się powołać zawodnika o ukraińskich korzeniach do reprezentacji po dobrym sezonie w Jagielloni Białystok.

32-letni zawodnik wybiegł w wyjściowej jedenastce drużyny Michała Probierza w inaugurującym mistrzostwa Europy spotkaniu z Holandią i po niespełna godzinie gry został zmieniony. W meczu z Austrią Taras Romanczuk nie podniósł się z ławki rezerwowych a jego miejsce zajął Bartosz Slisz.

Mistrz Polski z sezonu 2023/2024 problemy zdrowotne miał od dłuższego czasu. Tuż przed turniejem zagrał od pierwszej minuty w meczu towarzyskim z Ukrainą, w którym trafił nawet do siatki. Po godzinie gry musiał opuścić murawę z powodu urazu stawu skokowego. Informacja o kontuzji Romanczuka z pewnością nie jest również na rękę Jagielloni, która przygotowuje się do rozpoczęcia nowego sezonu.

Reprezentacja Polski mecz z Francją zagra we wtorek o 18:00 na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Francuzi będą zmotywowani by wygrać to spotkanie. Obecnie zajmują oni drugą pozycję w tabeli grupy D za Holendrami. Zwycięzca grupy D w 1/8 finału zmierzy się z drugą drużyną Grupy F (obecnie miejsce to zajmuje Turcja). Reprezentacja, która zajmie drugie miejsce zmierzy się ze swoim odpowiednikiem z grupy E, w której grają Belgia, Ukraina, Rumunia i Słowacja. Wszystkie te zespoły po dwóch kolejkach mają na swoim koncie trzy punkty.

fot. PressFocus

