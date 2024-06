Hiszpania kończy grupę z kompletem punktów. Albania rozczarowała

Hiszpania totalnymi rezerwami skromnie pokonała Albanię. Trzeba przyznać, że ta niezwykle intensywnie grająca banda Sylvinho rozczarowała. Dopiero gdzieś od 70. minuty zaczęła z większą śmiałością atakować, ale większość spotkania przespała. Hiszpanii wystarczył do zwycięstwa jeden gol strzelony jeszcze w pierwszej połowie przez Ferrana Torresa.

Po dwóch meczach grupowych Hiszpania miała sześć punktów na koncie i zagwarantowany już awans do dalszej fazy i to z pierwszej lokaty. To oznaczało komfort dla selekcjonera, który mógł odstawić podstawowych zawodników i oszczędzać ich już na 1/8 finału. Hiszpanie wiedzieli już wcześniej, że tak czy siak pojadą do Kolonii jako wygrany grupy B, tylko czekają jeszcze na układ zespołów z trzecich miejsc. Luis de la Fuente dał szansę takim zawodnikom, którzy wcześniejsze dwa mecze przesiedzieli na ławce rezerwowych lub wchodzili z niej. Byli to:

Jedynym zawodnikiem z podstawowego składu był Aymeric Laporte, jednak także i on opuścił murawę po 45 minutach, a w jego miejsce pojawił się inny podstawowy stoper francuskiego pochodzenia – Robin Le Normand. W drugiej połowie z ławki rezerwowych wszedł też inny debiutant na EURO 2024 – Fermin Lopez.

Albańczycy w pierwszych dwóch spotkaniach oraz w eliminacjach zaskoczyli przede wszystkim intensywnością i charakterem. Tak samo podeszli też do Hiszpanów. W ogóle się ich nie przestraszyli i w pierwszych dziesięciu minutach zdominowali trzykrotnych mistrzów Europy. Co prawda nie poskutkowało to żadnym uderzeniem na bramkę, ale optyczna przewaga należała do ambitnych graczy z Bałkanów. Przewaga na trybunach stadionu Merkur Spiel-Arena w Düsseldorfie była zdecydowanie na korzyść Albanii. Bardzo dopingowali i zagrzewali do walki graczy ze swojego kraju. Reagowali na tę dominację bardzo żywiołowo.

Wszystko to jak balonik pękło w 13. minucie. Nagle… trybuny ucichły, bo bramkę zdobył Ferran Torres. Świetnym prostopadłym podaniem popisał się Dani Olmo, a gracz FC Barcelony uderzył technicznie lewą nogą. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Strakosha nie miał żadnych szans. Od tej chwili Albańczycy… przestali grać. Tak jakby ktoś wyciągnął z nich baterie. Przestraszyli się, że przez taką odważną grę mogą stracić kolejne bramki i mocno cofnęli. Rozochocił się na lewej obronie Alejandro Grimaldo i zaczął popisywać kolejnymi ofensywnymi akcjami. Hiszpania oddała aż osiem strzałów w pierwszych 45 minutach, natomiast Albania pierwszy miała dopiero w 45. minucie za sprawą uderzenia z daleka Kristjana Asllaniego. Strzał był celny, jednak dobrze rzucił się David Raya i to obronił.

Albania trochę czasu potrzebowała, żeby się rozkręcić. Joselu ekwilibrystycznie uderzył z powietrza z piętki i był bardzo bliski podwyższenia prowadzenia na 2:0 w 47. minucie. Pierwszy raz pod bramką Rayi groźnie się zrobiło za sprawą Armando Broji. Zegar wskazywał wówczas 64. minutę. Albańczycy wykazali się wielkim sprytem, szybko wykonali rzut wolny, ale strzał gracza wypożyczonego do Fulham był zbyt lekki. Chyba w nosie dłubał w tym czasie Joselu, bo on odpowiadał za krycie, a stał jak słup.

Asllani jeszcze raz strzału z dystansu spróbował w 77. minucie. Statystyki z drugiej połowy wskazują aż na dziewięć uderzeń Albanii, ale większość z nich była po prostu niegroźna, więc jest to trochę statystyczne zakłamanie. Najgroźniej było dwukrotnie za sprawą uderzeń jakie oddał Armando Broja. W 91. minucie miał na nodze piłkę po zamieszaniu, uderzył lekko zewnętrzną częścią stopy, ale Raya pofrunął, wyciągnął się i złapał piłkę – efektownie, na notę. Więcej sytuacji już nie było i to Hiszpanie wygrali jedną bramką.

Trzeba przyznać, że Albania rozczarowała. Raptem kilka mało groźnych szans to nie jest to, do czego przyzwyczaili, a grali tu przecież o historyczny rezultat z absolutnymi rezerwami Hiszpanii. Momentami wyglądali jednak na całkowicie bezradnych, wyczerpanych i takich, którzy nie mają pomysłu jak sobie poradzić z takim technicznym futbolem. Kto liczył na Albanię z dwóch pierwszych spotkań, to srogo się zawiódł.

