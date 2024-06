TOP 5 meczów Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski

Na ostatniej konferencji prasowej wieloletni reprezentant Polski Kamil Grosicki ogłosił zakończenie kariery w kadrze narodowej. Jest to duża strata dla polskiego futbolu i mimo tego, że ostatnie lata zawodnika Pogoni Szczecin nie były najlepsze, to za zasługi dla reprezentacji Polski należy bezwzględnie docenić „TurboGrosika”. W tym tekście przypomnimy jego najlepsze występy dla „Biało-Czerwonych”.

5. miejsce vs Gibraltar (7:0) – eliminacje EURO 2016

Dość niskie miejsce, jednak klasa rywala, a właściwie jej brak zrobił tutaj swoje, Mimo tego należy docenić występ Grosickiego. Zdobył on wówczas dwie bramki (pierwsze w kadrze) i przy słabych gibraltarskich obrońcach wyglądał jak najlepszy skrzydłowy świata. Na szczególną uwagę zasługuje jego gol, przy którym dwukrotnie „nawinął” zarówno defensora, jak i bramkarza rywali. To właśnie ten występ na dobre sprawił, że Adam Nawałka zaczął postrzegać Grosickiego jako zawodnika na miarę pierwszego składu. No i pamiętajmy też, że trochę nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po Gibraltarze, gdyż poszliśmy „na pierwszy ogień”.

4. miejsce vs Finlandia (2016) – mecz towarzyski

Jedno ze spotkań przygotowujących kadrę Adama Nawałki do gry na francuskich boiskach podczas zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy. I chociaż ważniejsze było ono dla innego skrzydłowego reprezentacji Polski – Jakuba Błaszczykowskiego (później okazało się, że gdyby zagrał słabo, nie pojechałby na turniej), to show skradł Grosicki. Wówczas polski skrzydłowy Stade Rennais bezsprzecznie przeżywał swój szczytowy okres formy i potwierdził to również w starciu przeciwko Finom. „TurboGrosik” zdobył wówczas dwie z pięciu bramek. Asystował także przy trafieniu Pawła Wszołka, a przy bramce numer cztery odegrał dużą rolę. Zatem miał udział przy czterech z pięciu bramek.

3. miejsce vs Niemcy (1:3) – eliminacje EURO 2016

Mecz przegrany, choć dla Grosickiego jak najbardziej udany. Polski skrzydłowy zaliczył wówczas swoją najpiękniejszą asystę do reprezentacji Polski, gdy w pełnym biegu, mając koło siebie niemieckiego obrońcę, zewnętrzną częścią stopy pokierował piłkę idealnie na głowę Roberta Lewandowskiego. We Frankfurcie ulegliśmy wówczas mistrzom świata 1:3, jednak według niektórych ekspertów zagraliśmy lepsze spotkanie niż rok wcześniej na Stadionie Narodowym, gdy pokonaliśmy naszych zachodnich sąsiadów 2:0. Przede wszystkim Polacy grali odważnie i bezkompromisowo. Kapitalną okazję z woleja zmarnował m.in. Robert Lewandowski. Doskonałą paradą popisał się wówczas Neuer. Jeden strzał, stojąc na linii bramkowej, wybił Mario Goetze.

2. miejsce vs Rumunia (2017) – eliminacje do mistrzostw świata 2018

Być może najbardziej rozpoznawalna bramka Grosickiego w reprezentacji. Wokół kadry atmosfera zaczynała się wówczas robić coraz bardziej gęsta, a ciągnął się za nią – nomen omen – smród po niedawnej aferze alkoholowej, która ogarnęła nasz zespół. W Bukareszcie na trudnym terenie mierzyliśmy się z Rumunami, a ostatecznie zwyciężyliśmy aż 3:0, ustawiając sobie dywan prowadzący do upragnionego awansu na mundial. Zwycięstwa być może by nie było gdyby nie wspaniały występ i co najważniejsze otwierający gol zdobyty właśnie przez Grosickiego. – Grosik włączył swoje turbo – krzyczał wówczas Mateusz Borek. Bramkę tę należy kojarzyć z numerem 11, gdyż:

padła 11 listopada (jedenasty miesiąc)

w 11. minucie

przez zawodnika z numerem jedenastym na plecach

1. miejsce vs Finlandia (2020) – mecz towarzyski

Jedyny hat-trick Grosickiego zdobyty w barwach reprezentacji Polski. Co prawda wówczas najlepsze lata miał już za sobą, ale mimo to właśnie spotkanie rozgrywane przeciwko Finom na stadionie w Gdańsku jest najjaśniejszym wspomnieniem Kamila z kadry. Oprócz trzech bramek polski skrzydłowy na murawę wyszedł wówczas jako kapitan, więc wieczór ten był dla niego podwójnie szczęśliwy. Co ciekawe, mecz ten nie pomógł „Grosikowi” w wywalczeniu sobie powołania na zbliżające się EURO – ostatecznie odrzucił go Paulo Sousa.

fot. PressFocus

