Modrić uhonorowany na konferencji. ”Chciałbym, żebyś nigdy nie kończył kariery”

Na konferencji po meczu Chorwacja – Włochy kapitan ”Ognistych” Luka Modrić otrzymał wyrazy uznania od jednego z włoskich dziennikarzy. Dziennikarz podziękował Modriciowi za całą jego karierę i ”chciał, by ten nigdy nie kończył swojej kariery”. Modrić podziękował z całego serca za te słowa, ale dodał, że ”przyjdzie taki moment, by zawiesić buty na kołku”.

Modrić uhonorowany przez dziennikarza

Mecz ostatniej kolejki fazy grupowej z Włochami był dla Luki Modricia słodko-gorzki. W 54. minucie wykonywany przez niego rzut karny obronił Gianluigi Donnarumma, ale Chorwaci dalej mieli piłkę przy nodze i kilkadziesiąt sekund później kapitan ”Ognistych” dobił strzał Ante Budimira. I kiedy wydawało się, że Chorwacja pokona Włochów, i awansuje z drugiego miejsca do 1/8 finału, to w ósmej minucie doliczonego czasu gry Mattia Zaccagni wpakował piłkę do siatki i przywrócił Italię na drugie miejsce w tabeli.

Chorwacja fazę grupową zakończyła z dwoma punktami i praktycznie straciła szansę na awans do 1/8 finału. Aby podopieczni Zlatko Dalicia w klasyfikacji trzecich miejsc rzutem na taśmę znaleźli się w strefie premiowanej awansem, Turcja musi pokonać Czechów, Dania Serbów, Portugalia Gruzję, a Anglia musi pokonać Słowenią różnicą czterech bramek. To niemal niemożliwe. Nigdy żadna drużyna z dwoma oczkami nie przeszła dalej z trzeciej lokaty.

Po raz czwarty w karierze Modrić został wybrany zawodnikiem meczu na mistrzostwach Europy i po raz czwarty zdarzyło się w innej edycji tego turnieju (2012, 2016, 2020 i 2024). Tylko Cristiano Ronaldo, którego na EURO sześć razy wybierano zawodnikiem meczu, może poszczycić się takim osiągnięciem (2008, 2012, 2016 i 2020).

Tegoroczne EURO jest dla Modricia ósmym turniejem w karierze. Oprócz czterech udziałów na mistrzostwach Europy, w 2006, 2014, 2018 i 2022 roku grał na mistrzostwach świata. EURO 2024 jest pewnego rodzaju klamrą, bo prawdopodobnie ostatni turniej reprezentacyjny Modricia w karierze odbywa się w Niemczech, a jego pierwszym dużym turniejem był mundial 2006, który także miał miejsce w Niemczech.

Na pomeczowej konferencji powoli zmierzający w kierunku zasłużonej emerytury Modrić usłyszał od jednego z włoskich dziennikarzy kilka słów uznania. Po hołdzie złożonym Chorwatowi pozostali obecni na sali dziennikarze nagrodzili kapitana ”Ognistych” brawami.

– Dziękuję Ci za wszystko, co pokazałeś w trakcie kariery. Odchodzisz jako wciąż topowy zawodnik. Chciałbym, żebyś nigdy nie kończył kariery, bo jesteś jednym z najlepszych piłkarzy, jakich kiedykolwiek komentowałem – mówił włoski dziennikarz.

– Dziękuję z całego serca za ten niesamowity hołd. Ja również chciałbym grać w nieskończoność, ale przyjdzie taki moment, w którym będę musiał zawiesić buty na kołku. Nie wiem jak długo, ale na razie wciąż będę grał. Dziękuję Ci bardzo za Twoje słowa – odpowiedział Modrić.

