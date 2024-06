Arabia Saudyjska: Al-Ittihad poszukuje trenera

Al-Ittihad przeciętnemu zjadaczowi chleba kojarzy się jedynie z Karimem Benzemą i N’Golo Kante. Klub z Dżeddy jest jednym z tych, które są zarządzane przez Public Investment Fund (PiF). Ma on za sobą wstydliwy sezon, gdyż z uwagi na porażkę w prawie jednej trzeciej ligowych spotkań klub miał aż trzech szkoleniowców. W krótkim czasie, będzie miał jednak czterech, gdyż trwają poszukiwania szkoleniowca na nowy sezon Saudi Pro League.

Al-Ittihad poszukuje trenera

Po aż 14 porażkach w 35 spotkaniach w roli trenera pierwszej drużyny, zwolniono po niecałym pół roku pracy Marcelo Gallardo. Argentyńczyk po osiągnięciu szczytów futbolu południowoamerykańskiego czekał na wymarzoną pracę w Europie. Ciągle jednak z czymś było mu nie po drodze, dlatego nie zakotwiczył w Europie w ogóle. Znany był też na Starym Kontynencie jako były zawodnik Ligue 1, dlatego też liczył na atrakcyjne posady. Skończyło się jedynie na posadzie Saudi Pro League. Okazała się ona jednak klapą.

🚨🟡⚫️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 — O Al Ittihad está seriamente interessado em assinar com 🇩🇪 Dino Toppmoller, treinador do Eintrancht Frankfurt! Ainda não houve contato entre os clubes. 🗞️ @Plettigoal 🌕 pic.twitter.com/mg5AkgS9hB — Central do Arabão (@centraldoarabao) June 25, 2024

Nie tak dawno, wśród kandydatów do objęcia posady na Bliskim Wschodzie Fabrizio Romano wymieniał Stefano Piolego. W przeciągu pięciu lat wywalczył on z Milanem mistrzostwo Włoch, dwa razy wicemistrzostwo kraju oraz półfinał Ligi Mistrzów. Trenował on mediolańczyków w 240 spotkaniach, a miał być tylko na chwilę, aby dokończyć sezon 2019/20.

Saudyjczycy jednak mają kolejny obiekt zainteresowania – to Dino Toppmoeller. Niemiec jest pierwszym trenerem Eintrachtu Frankfurt. W przeszłości był asystentem Juliana Nagelsmanna w Bayernie, a także samodzielnym szkoleniowcem F91 Dudelange (113 spotkań).

To właśnie jego podopieczni wyeliminowali Legię Warszawa, która po pierwszym meczu zmieniła trenera – Deana Klafuricia zastąpił Ricardo Sa Pinto, ale Portugalczyk i tak nie zdołał uratować dwumeczu. Drużyna Toppmoellera dotarła do fazy grupowej Ligi Europy (grupa z Betisem, Milanem i Olympiakosem) i wywalczyła punkt z Hiszpanami, a także prowadziła na San Siro z Milanem (2:1, finalnie porażka 2:5).

Gallardo zastąpił Nuno Espirito Santo i skończył Saudi Pro League na piątym miejscu. Rok wcześniej, klub grających w kolorach podobnych do Borussi Dortmund był najlepszy.

Al-Arabiya z kolei sugeruje: Massimiliano Allegriego, Mauricio Pochettino, Zinedine’a Zidane’a czy Sergio Conceicao. Wątpliwe jednak jest, że któryś z nich w najbliższych miesiącach przyjmie lukratywną propozycję z Półwyspu Arabskiego.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: