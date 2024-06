EURO: Niesamowite rozstrzygnięcie w grupie C. O kolejności zadecydowały… eliminacje

Choć grupa C EURO 2024 nie dostarczyła nam wielu emocji, zapisze się ona w historii mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą rozstrzygnięcia kolejności w tabeli pomiędzy Danią a Słowenią. Ostatecznie na drugim miejscu znalazła się Dania, a zadecydowały o tym… eliminacje do tego turnieju.

Nie da się ukryć, że grupa C na tegorocznym EURO była najmniej ekscytująca. W sześciu meczach padło łącznie zawrotne siedem bramek. Dla porównania, już w dwóch pierwszych meczach EURO 2024 padło łącznie dziesięć bramek. W ostatniej kolejce nie doszło nawet do żadnych przetasowań w tabeli, bo mecze Anglii ze Słowenią i Danii z Serbią zakończyły się remisami 0:0.

Tym samym, Anglia utrzymała się na pierwszym miejscu, a Serbia pozostała na ostatnim. Problematyczna okazała się kwestia drugiego miejsca, bo trzeba było rozstrzygnąć kolejność między Danią a Słowenia. W przepisach mówiących o kolejności w tabeli decydujący okazał się dopiero… dziewiąty punkt.

0 – For the first time in European Championship history, both games in the last group stage round of a specific group ended in a goalless draw. Anticlimax. #EURo2024 pic.twitter.com/XQ12xVMuxv

Punkty 1-3: Większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami, Lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach pomiędzy tymi drużynami, Większa liczba bramek zdobytych pomiędzy tymi drużynami – w meczu bezpośrednim Danii ze Słowenią padł remis 1:1, więc żaden z tych punktów nie znalazł zastosowania

Punkt 4. Lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach w grupie – bilans bramkowy Danii i Słowenii wynosił zero

Punkt 5. Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w grupie – zarówno Dania, jak i Słowenia strzeliły po dwa gole

Punkt 6. Większa liczba wygranych meczów we wszystkich meczach w grupie – obie drużyny nie wygrały żadnego meczu w grupie

Punkt 7. mówi: ”Jeśli w ostatniej kolejce fazy grupowej dwie drużyny zmierzą się ze sobą i każda z nich ma taką samą liczbę punktów, jak również taką samą liczbę zdobytych i straconych bramek, a wynik zakończy się remisem w meczu pomiędzy tymi drużynami, ustala się ich miejsce grupowe przez serię rzutów karnych.” – ten punkt nie znalazł jednak zastosowania, bo Dania nie mierzyła się ze Słowenią w ostatniej kolejce

Punkt 8. Klasyfikacja Fair Play turnieju finałowego – po sześciu piłkarzy Danii i Słowenii obejrzało w fazie grupowej żółtą kartkę

Decydujący okazał się dopiero punkt 9., który mówi o ”pozycji w rankingu eliminacji do turnieju głównego”. Dania w eliminacjach mierzyła się ze Słowenią i obie drużyny zakończyły je z dorobkiem 22 punktów. Mecz w Ljubljanie zakończył się remisem 1:1, ale w Kopenhadze Dania wygrała 2:1. Dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich Dania wygrała grupę eliminacyjną i to zarazem sprawia, że Duńczycy zakończyli fazę grupową EURO na drugim miejscu.

So apparently if things stay as is in Group C, Denmark would finish ahead of Slovenia due to finishing in a higher position in qualifying than Slovenia

What makes it funnier is that Denmark & Slovenia were in the same qualifying group where once again they finished level on pts pic.twitter.com/tdRfQEySt5

— David 🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@ACW00DY) June 25, 2024