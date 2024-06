Dramatyczne sceny w meczu Copa America. Sędzia stracił przytomność

Podczas meczu drugiej kolejki fazy grupowej Copa America pomiędzy Peru a Kanadą doszło do dramatycznych scen. W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia liniowy Humberto Panjoj stracił przytomność. Powodem był niemal 40-stopniowy upał, w którym ten mecz był rozgrywany.

Dramat w meczu Copa America

W nocy z 25 na 26 czerwca polskiego czasu rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej Copa America. Na początek Peru mierzyło się w Kansas City z Kanadą. Mecz odbywał się o godzinie 17 czasu lokalnego i toczył się w ponad 30-stopniowym upale. Rozjemcami w tym spotkaniu byli arbitrzy z Gwatemali, a jednym z sędziów liniowych był Humberto Panjoj.

Asystent sędziego Mario Escobara w pierwszej połowie ustawiony był po stronie na którą padało prażące słońce. Temperatura w słońcu wynosiła ok. 37 stopni Celsjusza. Niestety, rozgrywanie spotkania w takich warunkach zebrało swoje żniwa. W doliczonym czasie pierwszej połowy Kanadyjczycy mieli wykonać rzut wolny, ale sędzia Escobar zobaczył niepokojące rzeczy. Po drugiej stronie na murawie leżał nieprzytomny Panjoj, do którego natychmiast podbiegł bramkarz Kanady Maxime Crepeau.

Attimi di preoccupazione durante il match tra #Peru e #Canada 😥 Malore per il guardalinee Humberto Panjoj nel finale del primo tempo probabilmente a causa delle alte temperature a Kansas City🌡️#CopaAmèrica #Sportitalia pic.twitter.com/gNF66PMFdq — Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2024

Obecne na stadionie służby medyczne błyskawicznie ruszyły z pomocą arbitrowi, a po kilkudziesięciu sekundach udało się go podnieść. Panjoj jednak ledwo trzymał się na nogach, bo doznał udaru słonecznego i został zniesiony z boiska na noszach. Stan sędziego był jednak stabilny, więc nie było konieczności przetransportowania go do szpitala. Po ok. pięciu minutach gra została wznowiona, a kilkadziesiąt sekund później pierwsza połowa dobiegła końca.

Spotkanie pomiędzy Peru a Kanadą zakończyło się zwycięstwem drużyny z Ameryki Północnej 1:0. W 74. minucie bramkę na wagę pierwszej w historii wygranej Kanady w Copa America zdobył Jonathan David. Były to zarazem pierwsze w historii punkty oraz pierwszy w historii gol Kanadyjczyków na tym turnieju. Kanada debiutuje bowiem w tym roku na Copa America.

W drugim meczu grupy A Argentyna również 1:0 pokonała Chile i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Mistrzowie świata w ostatniej kolejce zmierzą się z Peru, które z jednym punktem zamyka tabelę. Punkt na koncie ma również trzecie Chile, które w ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu powalczy o drugie miejsce z Kanadą.

😍 Jonathan David, 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 Au cours de la nuit, le meilleur buteur du LOSC au 2️⃣1️⃣e siècle a inscrit le premier but du Canada dans l’histoire de la Copa América, une réalisation synonyme de succès historique pour sa nation ! ✨

pic.twitter.com/5ZrOQ2CO3U — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) June 26, 2024

fot. screen Twitter

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: