EURO: UEFA wyjaśnia, dlaczego Dania wyprzedziła Słowenię

Spore zamieszanie z sytuacją w grupie C. UEFA za pośrednictwem ”The Telegraph” przekazała, że o kolejności w tabeli tej grupy zadecydowały nie eliminacje do EURO 2024, a liczba żółtych kartek. Choć żółtą kartkę otrzymało po sześciu piłkarzy z Danii i Słowenii, to ukarany został także asystent selekcjonera Matjaza Keka – Milivoje Novaković. Jak się okazuje, kartka ta została wliczona do rejestru. Mamy zatem w napomnieniach 7:6 dla Słowenii.

Jeszcze kilka godzin temu wyjaśnialiśmy, dlaczego to Dania zakończyła fazę grupową na drugim miejscu, a nie Słowenia. Pierwotnie wydawało się, że decydującym czynnikiem są tu eliminacje do EURO 2024. Dania rywalizowała w eliminacjach ze Słowenią i choć obie reprezentacje zdobyły w nich po 22 punkty, to Duńczycy mieli lepszy bilans meczów bezpośrednich. W Lublanie padł remis 1:1, ale w Kopenhadze Duńczycy wygrali 2:1. Większość piłkarskich portali podawała, że właśnie to był czynnik decydujący. Spieszymy jednak z wyjaśnieniem.

W związku z zamieszaniem, jakie powstało, sama UEFA postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Za pośrednictwem ”The Telegraph” federacja poinformowała, że o kolejności w tabeli zadecydowała liczba żółtych kartek. I choć piłkarze Danii oraz Słowenii otrzymali po sześć takich napomnień, to w 70. minucie meczu Słowenii z Danią (1:1) ukarany został asystent selekcjonera Matjaza Keka – Milivoje Novaković. Teraz okazuje się, że kartka byłego reprezentanta Słowenii została wliczona do rejestru. Oznacza to, że Słoweńcy w fazie grupowej dostali o jedną żółtą kartkę więcej. W jednym i drugim przypadku – tzn. kolejności przez eliminacje oraz żółte kartki – i tak to Duńczycy lądują wyżej w tabeli.

UEFA have officially confirmed that Denmark finished ahead of Slovenia in Group C because of a yellow card shown to Slovenia assistant coach Novakovič Milivoje. 🟨

