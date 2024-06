Rumunia i Słowacja zagrają w 1/8 finału EURO 2024

Rumunia oraz Słowacja zagrały ze sobą w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w Niemczech. Dzięki remisowi 1:1 obydwie ekipy wyszły z grupy i tym samym kontynuują swoją przygodę na EURO 2024.

Sytuacja w grupie

Reprezentacja Rumuni oraz Słowacji zmierzyły się ze sobą podczas ostatniego meczu fazy grupowej. Rumuni w pierwszym meczu wysoko wygrali z Ukrainą 3:0, a w następnym musieli uznać wyższość Belgów i przegrali 0:2. Słowacja z kolei rozpoczęła turniej od niemałej niespodzianki i ograli Belgów 1:0. W ich drugim spotkaniu ponieśli klęskę z Ukraińcami 1:2. Sytuacja w tej grupie była o tyle ciekawa, że każda z czterech drużyn miała szanse na wyjście z grupy. A dodatkowo wszystkie uzbierały na swoim koncie po trzy punkty. Wszystko to sprawiało, że spotkanie zapowiadało się bardzo ciekawie.

Pierwsza połowa

Pierwsze dwie sytuacje w meczu wykreowała sobie Słowacja po rzutach rożnych. Najpierw Juraj Kucka wyskoczył najwyżej podczas stałego fragmentu i głową uderzył na bramkę. Florin Nita nie miał jednak najmniejszego problemu z interwencją. Następnie David Hancko otrzymał piłkę w polu karnym, jednak jego strzał powędrował wysoko nad bramką. Chwilę później Rumunia miała doskonała okazję do wyjścia na prowadzenie. Ianis Hagi otrzymał podanie w polu bramkowym i oddał strzał w długi róg. Martin Dubravka wspiął się na wyżyny umiejętności i uratował swoją drużynę przed utratą gola.

W 24. minucie Peter Pekarik opanował piłkę przy linii bocznej. Następnie podał do Jurajego Kucka, który momentalnie wbił piłkę w pole bramkowe, wprost na głowę Ondreja Dudy. Ten pięknym strzałem po długim roku zaskoczył Nite i dał prowadzenie reprezentacji Słowacji.

Ondrej Duda idealnie kończy akcję Słowaków! NIKT TU NIE GRA NA REMIS! 🔴📲 Oglądaj #SVKROU 👉 https://t.co/LtJThmBbC3 pic.twitter.com/eMLgiNg1tV — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Rumunia wzięła się za odrabianie strat dziesięć minut później. Andrei Ratiu wyszedł zwycięsko z pojedynku z przeciwnikiem i oddał potężny strzał na krawędzi pola karnego. Dubravka z drobnymi problemami wybronił strzał. Chwilę później ponownie Rumunia ruszyła do ataku. David Hancko sfaulował Hagiego. Za jego zagranie sędzia ukarał zawodnika żółtą kartką i początkowo wskazał na rzut wolny. Po szybkiej interwencji VAR-u zmienił swoją decyzję an rzut karny. Jak się okazało przewinienie miało miejsce w szesnastce. Razyan Martin wykonał pewnie wykonał jedenastkę i doprowadził do remisu 1:1.

Oj będzie się mówiło o tej sytuacji! WOLNY.

VAR.

JEDNAK RZUT KARNY.

GOL. 🔴📲 Oglądaj #SVKROU 👉 https://t.co/LtJThmBbC3 pic.twitter.com/BHEIJgrV1O — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Chwilę przed końcem pierwszej odsłony Denis Dragus po kapitalnym rajdzie wszedł w pole karne i zszedł do środka. Spróbował technicznego strzału, który jednak minimalnie powędrował obok słupka Słowaków.

Druga połowa

Ponownie to Słowacja lepiej weszła w drugą część gry. Lukas Haraslin wdarł się w pole karne. Nie miał jednak łatwej pozycji do oddania strzału i z ostrego kąta spróbował swoich sił. Nita był bardzo dobrze ustawiony i wybronił jego uderzenie. W 61. minucie Rumunia wyprowadziła groźną akcję. Razvas Marin początkowo źle przyjął piłkę, jednak ponownie trafiła pod jego nogi. Zdecydował się na mocny strzał, który wybił Dubravka. Futbolówka trafiła pod nogi Denisa Dragusa. Początkowo kibice po jego uderzeniu myśleli, że piłka wpadła między słupki, jednak trafił w mocowanie bramki i wciąż było 1:1. Chwile później David Strelec stanął przed znakomitą okazją. Jego strzał z bliskiej odległości wybronił jednak Nita. W 65. minucie Lukas Haraslin oddał uderzenie zza pola karnego i piłka tylko o centymetry minęła bramkę Dubravki.

Końcówka spotkania nie dostarczyła oglądającym zbyt wielu emocji. Wydaje się, że wynik 1:1 satysfakcjonuje obydwie reprezentacje. Dzięki remisowi 0:0 w równoległym meczu Belgi z Ukrainą, Słowacja oraz Rumunia przeszły do dalszej fazy EURO 2024. Bardziej zadowoleni mogą być Rumuni, którzy wygrali grupę E. Słowacy przeszli do kolejnego etapu z trzeciego miejsca.

RUMUNIA WYGRYWA GRUPĘ E! 😍 Rumunia 4 pkt

Belgia 4 pkt

Słowacja 4 pkt

Ukraina 4 pkt#EURO2024 pic.twitter.com/OgIwjrdA5B — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Fot. PressFocus

