Turcja jak w 2008 – znów wygrywa z Czechami w końcówce

Turcja wygrała z Czechami po meczu pełnym emocji, brutalności i błędów sędziowskich. Trzeba przyznać, że Czesi dzisiaj strasznie zawiedli, mimo wyrównania. Nie można im również odmówić pecha, który im towarzyszył w niemalże każdej groźnej sytuacji rywali. Turków do zwycięstwa zaprowadziły gole Tosuna i Calhanoglu.

Bezbramkowa pierwsza połowa

W mecz zdecydowanie lepiej weszła Turcja. Turcy zagrali ofensywnie, przy okazji długo kreując swoje akcje i zmuszając Czechów do przewinień bądź fauli. Pierwsza groźna sytuacja należała jednak do Czechów. Akcję naszych południowych sąsiadów napędził Lukas Provod, oddając strzał z okolic 20. metra -ten jednak ładnie wybronił Mert Gunok. Później dwa głupie faule popełnił Antonin Barak z Fiorentiny. Jeden w 11. minucie, a drugi zaledwie dziewięć minut później. Za oba dostał żółtą kartkę i pozbawił w ten sposób swoją drużynę jednego zawodnika. Drugi był wyjątkowo lekkomyślny, bo Barak zostawił „stempla” na kostce swojego przeciwnika.

NAJSZYBSZA CZERWONA KARTKA W HISTORII EURO! Barak w 20. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę i Czesi grają w "10". 🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/p8UmxbOIQV — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Turcja dalej grała swoje i przeważała nad swoimi rywalami. To jednak piłkarze Haska mieli więcej groźnych sytuacji, w której m. in. znalazł się Adam Hlozek, oddając strzał zza pola karnego w stronę bramki Gunoka. Dla Turków całe szczęście interweniował ich bramkarz. Reszta pierwszej połowy nie dostarczała nam szczególnych emocji, mecz był pod kontrolą „Gwiazd Półksiężyca” z drobnymi przebłyskami ze strony Czechów.

Niesamowita bramka Calhanoglu

Druga połowa zdecydowanie należała do piłkarzy Vincenzo Montelli. Już w pierwszej minucie drugiej połowy Turcja weszła w pole karne rywali i miała ona groźną sytuację strzelecką ze strony Barisa Alpera Yilmaza. Mógł on wpakować piłkę głową do bramki Stanka, jednak ten stanął na wysokości zadania. Zaledwie pięć minut później Ismail Yuksek po zablokowanym przez obronę strzale, podał piłkę do Hakana Calhonoglu, który uderzył piłkę z ostrego kąta i… strzelił bardzo efektowną bramkę. Warto zobaczyć – techniczne arcydzieło.

TURCJA PROWADZI Z CZECHAMI! CO TU SIĘ DZIAŁO W TEJ AKCJI?! 🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/K8GMrBUF5g — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Przy próbie interwencji nieszczęśliwie na bark upadł bramkarz Czechów – Jindrich Stanek. Okazało się, że zdarzenie było na tyle poważne, że po chwili Czesi musieli zmienić bramkarza. Między słupki przegrywającej drużyny wskoczył 24-letni Matej Kovar z Bayeru Leverkusen. Piłkarze Ivana Haska natrafili na najgorszy możliwy scenariusz – stracili bramkę i podstawowego bramkarza. Po tej serii nieszczęśliwych zdarzeń Turcy zaczęli się „bawić”.

Najgroźniej pod bramką nowowprowadzonego na bramce czeskiego golkipera było w 60. minucie. Wówczas piłkę na niemalże pustą bramkę otrzymał Arda Guler, jednak tylko się z nią minął. W 67. minucie doszło do czegoś niespodziewanego. Czesi wyrównali wynik meczu po istnym chaosie w polu karnym przeciwnika. Najpierw w interwencji Gunokowi przeszkodził w interwencji Chory, później do piłki dobrał się Tomas Soucek pewnie uderzając pod poprzeczkę bramki przeciwnika. To trzeba zobaczyć – gol ten to bowiem spora kontrowersja.

Zamieszanie w polu karnym i Soucek doprowadza do wyrównania w meczu z Turcją! 🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/nXV2O58jSa — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Sytuacja była sprawdzana na VAR-ze przez arbitrów z Polski – Tomasza Kwiatkowskiego i Bartosza Frankowskiego. Co dziwne jednak, w wejściu Chorego nie doszukał się faulu. Decyzja wydaje się być bardzo kontrowersyjna, bo piłka wypadła z rąk Gunoka pod wpływem wejścia napastnika. Po tej bramce Czesi zyskali wiatr w żagle i wszelkimi siłami atakowali na bramkę rywali. Od 75. minuty właściwie to Czesi przeważali. Gdyby zasłonić barwy drużyn na grafice można byłoby pomyśleć, że to Turcja gra w osłabieniu.

W doliczonym czasie gry pięknym strzałem z pola karnego popisał się Tosun, po podaniu Kokcu. W ten sposób Turcja wyszła na prowadzenie i już oficjalnie wyrzuciła Czechów poza mistrzostwa Europy.

GOOOOAAAAALLLLLL CENK TOSUN POUR LE 2-1 QUI QUALIFIE LA TURQUIE EN HUITIEME DE FINALE DE L’EURO ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 JE T’AIME CENK 🇹🇷❤️

pic.twitter.com/qzXn39Z6gx — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) June 26, 2024

Sędzia zakończył spotkanie i doszło do przepychanek. W ich wyniku czerwoną kartkę otrzymał Tomas Chory. Żółtą dostali siedzący już na ławce Arda Guler i Tomas Soucek.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: