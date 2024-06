Oficjalnie: Enzo Maresca szkoleniowcem Chelsea

Enzo Maresca został oficjalnie ogłoszony nowym szkoleniowcem Chelsea. Włoch podpisał z ”The Blues” pięcioletnią umowę z opcją przedłużenia jej do czerwca 2030 roku. Maresca miał zaimponować władzom klubu szeroką wiedzą o kadrze Chelsea, chęcią posiadania piłki oraz dobrym kontaktem z mediami.

Maresca oficjalnie trenerem Chelsea

Kiedy tuż po zakończeniu sezonu ligowego Chelsea ogłosiła zwolnienie Mauricio Pochettino, ruszyła giełda potencjalnych następców Argentyńczyka. Kandydatami do przejęcia schedy po Pochettino byli Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, czy Enzo Maresca. I to właśnie szkoleniowiec Leicester wyrósł na głównego faworyta do objęcia roli menedżera ”The Blues”.

Po kilku dniach spekulacji pojawiły się konkretne informacje – Enzo Maresca podpisze z Chelsea czteroletnią umowę z opcją przedłużenia jej o rok, do czerwca 2030 roku. Włoski szkoleniowiec miał przekonać do siebie władze ”The Blues” szeroką wiedzą o kadrze Chelsea, chęcią posiadania piłki oraz dobrym kontaktem z mediami.

Enzo Maresca będzie siódmym włoskim szkoleniowcem, który poprowadzi Chelsea. Żaden inny zagraniczny kraj nie miał tylu trenerów, którzy obejmowali stery w klubie ze Stamford Bridge. ”The Blues” to trzeci klub w karierze trenerskiej Mareski, który samodzielnie poprowadzi. W sezonie 2023/24 Maresca był szkoleniowcem Leicester, z którym wygrał rozgrywki Championship i już po roku przywrócił ”Lisy” do Premier League.

Dwa lata wcześniej, w maju 2021 roku przejął Parmę tuż po jej spadku z Serie A. Maresca poprowadził ”Crociatich” tylko w 13 ligowych meczach, w których jego zespół odniósł tylko cztery zwycięstwa. Dodatkowo, Parma pod wodzą Mareski odpadła już w pierwszej rundzie Pucharu Włoch. Pod koniec listopada 2021 roku 41-letni wówczas szkoleniowiec został zwolniony, a w momencie ogłaszania tej decyzji Parma zajmowała dopiero 14. miejsce w tabeli Serie B z raptem trzypunktową przewagą nad strefą spadkową.

Enzo Maresca on why he failed at Parma…. New players ✅

Young team ✅

International environment ✅ pic.twitter.com/dlDApwBoh7 — Jenny Brown (@cfc_jb) May 27, 2024

Po nieudanej przygodzie w Parmie Maresca wrócił do Manchesteru City, gdzie w sezonie 2022/23 pełnił rolę asystenta Pepa Guardiola. Przed powrotem na Półwysep Apeniński pracował z drużyną rezerw ”The Citizens”, a wcześniej był członkiem sztabu Manuela Pellegriniego w West Hamie United. Drugą część sezonu 2017/18 roku Maresca spędził w Sevilli, a jesienią 2017 roku był członkiem sztabu drugoligowego Ascoli.

Zmagania ligowe pod wodzą Mareski Chelsea rozpocznie 17 sierpnia. Kilka dni później – 22 sierpnia ”The Blues” przystąpią do zmagań w Lidze Konferencji, gdzie wystartują od czwartej rundy eliminacji. Chelsea będzie drużyną rozstawioną, więc istnieje prawdopodobieństwo, że w fazie play-off eliminacji zmierzy się z polską drużyną.

fot. Fabrizio Romano / Twitter

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: